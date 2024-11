Meteo Ascoli Piceno, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Ascoli Piceno indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche nuvola che potrebbe comparire nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 12°C e i 19°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 90% nelle ore serali, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 51%, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 64%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a un cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 18°C entro le ore centrali della mattina. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che si attesteranno intorno ai 9 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 60%.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a caratterizzare la giornata. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, con una leggera diminuzione verso le ore più tarde. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo qualche nuvola che farà capolino nel cielo. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono piogge.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, ma senza alcuna minaccia di pioggia. Le temperature scenderanno fino a 12°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 90%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ascoli Piceno nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e condizioni di bel tempo. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione a possibili variazioni meteo, poiché il clima autunnale può riservare sorprese. Domani e dopodomani, le condizioni meteo dovrebbero rimanere favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.1° perc. +12.1° Assenti 6.6 OSO max 6.3 Libeccio 64 % 1025 hPa 4 nubi sparse +12.6° perc. +11.6° Assenti 6.6 O max 6.4 Ponente 62 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.1° perc. +13.3° Assenti 6 O max 8.7 Ponente 65 % 1026 hPa 10 cielo sereno +17.8° perc. +17.2° Assenti 9.1 NNO max 10.5 Maestrale 63 % 1026 hPa 13 cielo sereno +18.7° perc. +18.2° Assenti 10.3 NNE max 9.3 Grecale 62 % 1025 hPa 16 poche nuvole +13.8° perc. +13.5° Assenti 4.5 N max 5.9 Tramontana 88 % 1025 hPa 19 cielo sereno +12.6° perc. +12.2° Assenti 4.4 O max 4.4 Ponente 91 % 1026 hPa 22 nubi sparse +12.1° perc. +11.7° Assenti 5 O max 4.5 Ponente 90 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:52

