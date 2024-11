Meteo Ascoli Piceno, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre, Ascoli Piceno si troverà a vivere una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che si attesteranno tra i 10,4°C e i 18,1°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La copertura nuvolosa varierà, passando da un cielo coperto al mattino a schiarite nel pomeriggio e alla sera.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 10,5°C, con un cielo coperto e un’umidità che si attesterà attorno al 77%. I venti soffieranno da Ovest – Sud Ovest a una velocità di circa 8,9 km/h, creando una leggera brezza. Si prevede che non ci saranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 18,1°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,1 km/h e i 9,1 km/h, e l’umidità diminuirà progressivamente, raggiungendo il 51%. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attestandosi attorno al 4%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 14,9°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 73%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e poche nuvole. Le temperature scenderanno a circa 12°C, e i venti si faranno più sostenuti, raggiungendo i 12 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 79%, ma non ci saranno precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ascoli Piceno indicano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno su valori più miti e un cielo che si presenterà più sereno. La settimana si prospetta quindi con condizioni meteo favorevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.8° perc. +9.9° Assenti 7.5 OSO max 6.5 Libeccio 77 % 1013 hPa 5 cielo coperto +10.4° perc. +9.5° Assenti 9.1 OSO max 8.7 Libeccio 77 % 1013 hPa 8 nubi sparse +14.3° perc. +13.5° prob. 1 % 5.6 SO max 7.6 Libeccio 65 % 1012 hPa 11 nubi sparse +17.7° perc. +16.9° Assenti 2.1 S max 11.8 Ostro 52 % 1010 hPa 14 cielo coperto +16.5° perc. +15.9° prob. 8 % 3.1 SE max 11.3 Scirocco 64 % 1009 hPa 17 cielo coperto +12.8° perc. +12.1° prob. 7 % 9.4 SO max 10.9 Libeccio 78 % 1009 hPa 20 cielo sereno +11.8° perc. +11.1° prob. 2 % 12.2 SO max 15.9 Libeccio 79 % 1008 hPa 23 nubi sparse +12.4° perc. +11.6° prob. 2 % 12.1 SO max 21.1 Libeccio 72 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:37

