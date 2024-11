Meteo Ascoli Piceno, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Ascoli Piceno indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 77%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Ovest, con velocità che varieranno tra i 2,8 km/h e i 4,5 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che porteranno a un abbassamento della copertura nuvolosa fino al 69%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17°C intorno a mezzogiorno. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una direzione prevalentemente occidentale. L’umidità si ridurrà, ma rimarrà comunque sopra il 60%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore calo delle temperature, che scenderanno fino a 12°C verso le ore serali. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, portando a un cielo coperto nel tardo pomeriggio e nella sera. Le raffiche di vento si manterranno leggere, con velocità che non supereranno i 6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 91%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature stabili attorno ai 12°C. I venti continueranno a soffiare debolmente, e l’umidità si manterrà alta, creando una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Ascoli Piceno nei prossimi giorni mostrano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della nuvolosità. Giovedì e Venerdì potrebbero portare ulteriori cambiamenti, con possibilità di schiarite e un lieve abbassamento delle temperature. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per comprendere meglio l’evoluzione della situazione meteorologica.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13° perc. +12.3° Assenti 4.5 SO max 4.2 Libeccio 75 % 1022 hPa 5 cielo coperto +13° perc. +12.2° Assenti 2.8 O max 3.1 Ponente 74 % 1022 hPa 8 nubi sparse +14.1° perc. +13.4° Assenti 1.4 OSO max 2.3 Libeccio 70 % 1023 hPa 11 nubi sparse +17.1° perc. +16.4° Assenti 4.9 ENE max 3.6 Grecale 62 % 1022 hPa 14 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° Assenti 6.3 ENE max 5.3 Grecale 71 % 1022 hPa 17 nubi sparse +12.6° perc. +12.3° Assenti 2.1 SSO max 2.9 Libeccio 91 % 1023 hPa 20 cielo coperto +12.3° perc. +12° Assenti 3.3 OSO max 3.5 Libeccio 92 % 1024 hPa 23 cielo coperto +12.2° perc. +11.8° Assenti 2.8 SO max 2.9 Libeccio 90 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:33

