Meteo Ascoli Piceno, le previsioni per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Ascoli Piceno indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e variabile. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 5,5°C. La mattina porterà un miglioramento, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 10,9°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà coperto e temperature in calo. La sera si presenterà con nubi sparse e temperature che si manterranno sui 5,6°C.

Durante la notte, le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 4,4°C e i 5,5°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, con un passaggio a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 10,6°C entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione prevalentemente Ovest. L’umidità inizierà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà nuovamente. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà, con temperature che scenderanno a 8,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 92%. Anche se non sono previste precipitazioni, l’umidità si alzerà, portando a una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 5,6°C. La velocità del vento rimarrà leggera, continuando a provenire da Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 51%, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ascoli Piceno nei prossimi giorni mostrano un clima variabile. Domenica si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge nei giorni successivi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +4.7° perc. +3.1° prob. 5 % 7.1 O max 6.4 Ponente 77 % 1020 hPa 5 poche nuvole +4.3° perc. +2.6° prob. 4 % 7.3 OSO max 6.7 Libeccio 68 % 1024 hPa 8 poche nuvole +7.4° perc. +7.4° Assenti 3.1 O max 3.8 Ponente 53 % 1027 hPa 11 poche nuvole +10.6° perc. +8.6° Assenti 2 ENE max 3.2 Grecale 32 % 1028 hPa 14 nubi sparse +10.3° perc. +8.4° Assenti 6.2 E max 5.8 Levante 38 % 1029 hPa 17 nubi sparse +6.1° perc. +4.9° Assenti 6.2 SSO max 6.1 Libeccio 54 % 1032 hPa 20 cielo sereno +5.6° perc. +3.9° Assenti 8 SO max 7.3 Libeccio 51 % 1033 hPa 23 nubi sparse +5.6° perc. +3.6° Assenti 9.1 OSO max 8.2 Libeccio 51 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:34

