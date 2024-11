Meteo Ascoli Piceno, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Ascoli Piceno indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nubi, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 11,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 80%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’89%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, continuando a mostrare nubi sparse e temperature che saliranno fino a 17,2°C nel tardo mattino.

Durante il pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, passando a un cielo coperto con temperature che scenderanno gradualmente fino a 14,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 13,9°C, mantenendo una copertura nuvolosa del 95%.

Nel dettaglio, la notte inizierà con temperature di circa 11,6°C, mentre la mattina si presenterà con valori che toccheranno i 17°C. Nel pomeriggio, il termometro scenderà a 14°C, e infine, nella sera, si stabilizzerà attorno ai 13,9°C. L’umidità rimarrà alta durante tutta la giornata, con valori che varieranno tra l’85% e il 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ascoli Piceno nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su livelli miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’alta umidità potrebbe rendere l’aria più fresca, specialmente nelle ore serali. Si consiglia di tenere in considerazione queste condizioni per eventuali attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.2° perc. +10.7° Assenti 4.6 OSO max 4.4 Libeccio 89 % 1028 hPa 5 nubi sparse +10.9° perc. +10.4° Assenti 5 OSO max 4.9 Libeccio 89 % 1028 hPa 8 nubi sparse +14.4° perc. +14° Assenti 0.2 ESE max 1.7 Scirocco 78 % 1029 hPa 11 nubi sparse +17° perc. +16.6° Assenti 7.1 ENE max 4.8 Grecale 69 % 1028 hPa 14 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° Assenti 6.2 ENE max 4.9 Grecale 74 % 1028 hPa 17 cielo coperto +14° perc. +13.7° Assenti 1.8 ENE max 2.3 Grecale 87 % 1028 hPa 20 cielo coperto +13.9° perc. +13.6° Assenti 1.5 OSO max 1.5 Libeccio 84 % 1029 hPa 23 nubi sparse +12.6° perc. +12.2° Assenti 2.9 O max 2.9 Ponente 86 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.