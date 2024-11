Meteo Assemini, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 3 Novembre a Assemini si presenteranno prevalentemente serene, con un clima mite e temperature gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre al mattino il cielo si schiarirà, portando a una giornata caratterizzata da un’ottima visibilità e da un’assenza di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori piacevoli, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 98%. La temperatura si aggirerà attorno ai 17,6°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. Con il passare delle ore, la nuvolosità diminuirà, portando a un cielo parzialmente nuvoloso fino alle prime luci dell’alba.

La mattina si presenterà con un cielo sereno e poche nuvole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,2°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera, con velocità di circa 12,9 km/h, garantirà un comfort termico ottimale. L’umidità si manterrà attorno al 59%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. I venti continueranno a soffiare da Sud Est, mantenendo una leggera intensità. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni, permettendo di godere di un pomeriggio all’aperto senza preoccupazioni.

La sera si presenterà con condizioni simili, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17°C. Il cielo rimarrà sereno e la brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata ideale per passeggiate o attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Assemini indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli. Lunedì e martedì si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a rimanere sopra la media stagionale. Pertanto, sarà un’ottima opportunità per approfittare di queste giornate di bel tempo prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Assemini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.4° perc. +17.5° Assenti 6.7 ESE max 8.2 Scirocco 87 % 1023 hPa 5 nubi sparse +17° perc. +17° Assenti 5.4 SE max 7 Scirocco 87 % 1023 hPa 8 cielo sereno +19.7° perc. +19.6° Assenti 6.7 SE max 10.3 Scirocco 75 % 1024 hPa 11 poche nuvole +22.2° perc. +22° Assenti 13.1 SSE max 12.6 Scirocco 61 % 1024 hPa 14 cielo sereno +21.6° perc. +21.4° Assenti 12.8 SE max 13 Scirocco 60 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18.4° perc. +18.3° Assenti 8.8 SSE max 10.8 Scirocco 75 % 1024 hPa 20 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° Assenti 6 SSE max 7.3 Scirocco 77 % 1025 hPa 23 cielo sereno +17.1° perc. +16.9° Assenti 2.7 S max 4 Ostro 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:17

