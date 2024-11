Meteo Assemini, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Assemini indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno all’86%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 20°C intorno alle ore 10:00, accompagnata da nubi sparse e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

Nel corso del pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà, ma non si prevedono precipitazioni. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 28,6 km/h. La situazione meteo rimarrà stabile, con un’umidità che si attesterà intorno al 61%.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, scendendo fino a 14°C. Il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole, mentre i venti si attenueranno leggermente. L’umidità aumenterà, raggiungendo l’84% verso le ore 21:00. La pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1017 hPa, garantendo una stabilità meteorologica.

In conclusione, le previsioni del tempo per Assemini nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è importante monitorare eventuali variazioni, poiché il clima può riservare sorprese. Domani e dopodomani, si prevede un proseguimento di queste condizioni, rendendo la settimana favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Assemini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.2° perc. +12.8° Assenti 7.8 NO max 9.5 Maestrale 87 % 1016 hPa 5 cielo sereno +13.2° perc. +12.9° Assenti 8.2 NO max 9.9 Maestrale 91 % 1016 hPa 8 nubi sparse +16.6° perc. +16.3° Assenti 8.4 ONO max 16.9 Maestrale 77 % 1017 hPa 11 nubi sparse +20.8° perc. +20.3° Assenti 18.5 NO max 26.5 Maestrale 55 % 1016 hPa 14 poche nuvole +19.7° perc. +19.3° Assenti 22 ONO max 28.6 Maestrale 61 % 1016 hPa 17 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° Assenti 12.2 NO max 22.9 Maestrale 73 % 1016 hPa 20 nubi sparse +15.2° perc. +15° Assenti 10.3 O max 19 Ponente 82 % 1017 hPa 23 poche nuvole +13.7° perc. +13.3° Assenti 8 ONO max 10.5 Maestrale 86 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 17:05

