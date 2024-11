Meteo Assemini, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Assemini indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con poche nuvole che si alterneranno a momenti di cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18°C e i 22,7°C. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Sud-Est, con intensità che varierà durante la giornata. L’umidità si presenterà piuttosto alta, mantenendosi attorno all’87% nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 18,5°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità che si aggirerà attorno all’89%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 10,5 km/h provenienti da Est-Sud Est. Non si prevedono precipitazioni, garantendo una notte tranquilla.

Nella mattina, il cielo continuerà a mantenere una copertura nuvolosa ridotta, con temperature che saliranno fino a 22,7°C intorno a mezzogiorno. La brezza vivace, con velocità che raggiungerà i 22,1 km/h, contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 65%. Anche in questa fascia oraria non si registreranno precipitazioni.

Il pomeriggio si preannuncia sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. La copertura nuvolosa rimarrà assente, permettendo di godere di un cielo limpido. L’umidità si manterrà intorno al 71%, senza alcuna previsione di pioggia.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi sui 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando a nubi sparse. I venti si faranno più leggeri, con velocità che si ridurranno a circa 8 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’89%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Assemini nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, con la possibilità di qualche nuvola in più nei giorni successivi, ma senza impatti sulle temperature. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Assemini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +18.5° perc. +18.7° Assenti 10.1 ESE max 13.7 Scirocco 88 % 1022 hPa 5 poche nuvole +18° perc. +18.1° Assenti 10.2 ESE max 13.9 Scirocco 86 % 1021 hPa 8 poche nuvole +20.5° perc. +20.6° Assenti 15.9 ESE max 25.8 Scirocco 78 % 1022 hPa 11 poche nuvole +22.6° perc. +22.7° Assenti 22.1 SE max 26.1 Scirocco 65 % 1022 hPa 14 cielo sereno +22° perc. +22° Assenti 20.4 SSE max 24.2 Scirocco 67 % 1020 hPa 17 cielo sereno +19.3° perc. +19.5° Assenti 14.5 SSE max 24.7 Scirocco 86 % 1021 hPa 20 poche nuvole +18.5° perc. +18.7° Assenti 9.2 SE max 13 Scirocco 88 % 1022 hPa 23 nubi sparse +18° perc. +18.2° Assenti 7.2 SE max 9.5 Scirocco 88 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:18

