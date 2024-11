Meteo Assemini, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Assemini indicano una giornata caratterizzata da un significativo miglioramento rispetto alle condizioni della notte precedente. Durante le prime ore, si registreranno ancora piogge leggere che si attenueranno nel corso della mattinata, dando spazio a cieli sereni e temperature in aumento. La temperatura massima raggiungerà i 19°C, mentre la temperatura minima si attesterà intorno ai 12°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo saranno dominate da piogge leggere con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 86%. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con un’umidità elevata che raggiungerà l’85%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche fino a 11 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo segnalano un miglioramento. Le nubi sparse inizieranno a diradarsi, portando a cieli più sereni. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 17°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità diminuirà, attestandosi attorno al 72%. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente settentrionale.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che toccheranno il picco di 19°C. L’assenza di precipitazioni e la bassa umidità, che scenderà al 50%, contribuiranno a creare un clima piacevole. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di benessere.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12°C. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. L’umidità si stabilizzerà attorno al 70%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da nord-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Assemini indicano un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti, con un passaggio da condizioni di pioggia a cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori miti e un clima complessivamente favorevole. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima ideale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Assemini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15° perc. +14.7° 0.29 mm 7.6 ESE max 11 Scirocco 83 % 1018 hPa 5 cielo coperto +14.4° perc. +14° prob. 31 % 5 E max 5.6 Levante 81 % 1019 hPa 8 nubi sparse +15.4° perc. +15° prob. 7 % 3.6 NNE max 2.9 Grecale 75 % 1021 hPa 11 poche nuvole +17.9° perc. +17.4° prob. 3 % 4.7 NNO max 8 Maestrale 63 % 1021 hPa 14 cielo sereno +18.8° perc. +18° Assenti 3.7 NNE max 8.4 Grecale 50 % 1021 hPa 17 cielo sereno +15° perc. +14.3° Assenti 5.4 S max 5.3 Ostro 66 % 1022 hPa 20 cielo sereno +13.6° perc. +12.8° Assenti 2.1 N max 3.3 Tramontana 70 % 1023 hPa 23 cielo sereno +12° perc. +11° Assenti 6.8 NO max 7.5 Maestrale 67 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:07

