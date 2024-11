Meteo Augusta, le previsioni per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Augusta indicano un inizio di settimana caratterizzato da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 20°C intorno a mezzogiorno, mantenendo un cielo sereno e una bassa copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, continuando a presentare un cielo prevalentemente sereno. La sera porterà un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, Augusta si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di circa 17,7°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 10 km/h, con direzione ovest-nord-ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1025 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a rimanere stabile. Alle 08:00, la temperatura salirà a 18,8°C e, proseguendo verso le ore centrali della giornata, si raggiungeranno i 20,3°C alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà al di sotto del 1%, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. Anche la velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un leggero calo rispetto alla mattina. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di un clima mite e piacevole. La velocità del vento continuerà a essere leggera, favorendo un’atmosfera tranquilla.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, passando da un cielo sereno a nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 19°C alle 20:00 e i 18,7°C alle 23:00. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà attorno al 70-74%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Augusta nei prossimi giorni si presenteranno stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Le condizioni meteo favorevoli continueranno a caratterizzare la settimana, rendendo possibile godere di un clima ideale per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste giornate serene, poiché le temperature potrebbero subire variazioni nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.4° perc. +17.3° Assenti 10.8 O max 11.6 Ponente 81 % 1024 hPa 5 cielo sereno +17.1° perc. +17° Assenti 9.2 ONO max 9.5 Maestrale 80 % 1024 hPa 8 cielo sereno +18.8° perc. +18.6° Assenti 8.4 ONO max 8.4 Maestrale 71 % 1025 hPa 11 cielo sereno +20.3° perc. +20° Assenti 6.6 NE max 5.4 Grecale 64 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20.1° perc. +20° Assenti 10 ESE max 8.5 Scirocco 69 % 1023 hPa 17 cielo sereno +19.5° perc. +19.4° Assenti 6.3 SSE max 7.3 Scirocco 72 % 1023 hPa 20 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° Assenti 0.8 NNO max 4 Maestrale 70 % 1024 hPa 23 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° Assenti 4.5 NO max 4.5 Maestrale 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:55

