Meteo Augusta, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre, Augusta si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,8°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà intorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno a 1026 hPa. Le previsioni del tempo indicano assenza di precipitazioni, rendendo la serata tranquilla e piacevole.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 1%. La brezza leggera, con velocità di circa 10 km/h, garantirà un clima gradevole, mentre l’umidità si attesterà attorno al 56%. Le previsioni meteo per questa fascia oraria non prevedono alcuna pioggia, permettendo di godere di una mattinata soleggiata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 55%. Le temperature si manterranno attorno ai 17,6°C, con una leggera diminuzione rispetto al mattino. La direzione del vento varierà, mantenendosi comunque sotto i 10 km/h, creando un’atmosfera di calma. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno al 67%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a schiarirsi, con temperature che scenderanno fino a 15,7°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante. Le previsioni del tempo per la serata indicano un’assenza di pioggia, rendendo ideale il clima per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Augusta indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e sereno, con temperature che varieranno da 13,8°C a 18°C. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con un possibile aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un periodo di stabilità meteorologica, ideale per attività all’aperto e passeggiate nel territorio di Augusta.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.4° perc. +12.8° Assenti 10.2 O max 9.8 Ponente 75 % 1025 hPa 5 cielo sereno +13.2° perc. +12.6° Assenti 10.2 O max 10.2 Ponente 76 % 1025 hPa 8 cielo sereno +15.1° perc. +14.5° Assenti 8.7 O max 9.8 Ponente 69 % 1025 hPa 11 cielo sereno +18° perc. +17.4° Assenti 1.4 ONO max 8.7 Maestrale 57 % 1024 hPa 14 nubi sparse +18° perc. +17.5° Assenti 9.1 SE max 9.4 Scirocco 63 % 1023 hPa 17 nubi sparse +17.3° perc. +16.8° Assenti 7.4 SSO max 8.4 Libeccio 64 % 1023 hPa 20 cielo sereno +15.7° perc. +15.2° Assenti 11.4 ONO max 13 Maestrale 71 % 1024 hPa 23 cielo sereno +15.2° perc. +14.7° Assenti 11.6 ONO max 12.8 Maestrale 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.