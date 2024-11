Meteo Augusta, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Augusta indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. I venti soffieranno da ovest a una velocità di circa 25,9 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 49 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1011 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 22,8°C intorno a mezzogiorno. I venti si presenteranno freschi, con velocità comprese tra 15,3 km/h e 33,9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 54% e il 76%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno lievi variazioni. Il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,9°C alle 16:00. I venti continueranno a soffiare da ovest, con intensità che potrà raggiungere i 36,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 71%. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno intorno ai 19°C. I venti si faranno sentire, con velocità che varieranno tra 26 km/h e 32,6 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 71%, e la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1014 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Augusta nei prossimi giorni non evidenzieranno cambiamenti significativi. Si prevede un clima simile, con temperature miti e una copertura nuvolosa persistente. La situazione meteo rimarrà stabile, con venti freschi che accompagneranno le giornate. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18° perc. +17.8° prob. 5 % 28 O max 53 Ponente 72 % 1010 hPa 5 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° prob. 5 % 21.3 O max 41.7 Ponente 72 % 1010 hPa 8 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° prob. 6 % 19.5 OSO max 38.6 Libeccio 70 % 1011 hPa 11 nubi sparse +22.7° perc. +22.5° prob. 2 % 33.9 OSO max 46.5 Libeccio 56 % 1010 hPa 14 nubi sparse +22.2° perc. +21.9° Assenti 29.3 O max 43.2 Ponente 55 % 1010 hPa 17 nubi sparse +19.3° perc. +19.2° Assenti 36.3 O max 50.9 Ponente 71 % 1011 hPa 20 cielo coperto +19.1° perc. +18.9° Assenti 29 O max 44.1 Ponente 68 % 1012 hPa 23 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° Assenti 22.1 O max 34.5 Ponente 67 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:43

