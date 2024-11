Meteo Augusta, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Augusta indicano un Venerdì 8 Novembre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +18,6°C e +20,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza, specialmente durante le ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. La temperatura si aggirerà attorno ai +19,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di +19°C. La brezza leggera proveniente da Est-Sud Est avrà una velocità di circa 4,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, attestandosi al 17%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della temperatura che si porterà a +19°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, intorno al 99%, e la probabilità di pioggia sarà bassa, attorno al 22%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varierà tra 2,4 km/h e 8,7 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di +20,1°C alle ore 13:00, con una sensazione di caldo leggermente inferiore a causa dell’umidità. Tuttavia, ci sarà una probabilità di pioggia leggera, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,16 mm. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni nuvolose, con cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai +19,1°C. La probabilità di precipitazioni scenderà al 5%, rendendo le condizioni più stabili. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Augusta nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un Venerdì 8 Novembre che si presenterà nuvoloso e con possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio. Le temperature rimarranno miti, ma l’umidità potrebbe rendere l’aria più fresca. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della probabilità di sole e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +19° perc. +18.7° prob. 28 % 3.6 ESE max 5.8 Scirocco 68 % 1026 hPa 5 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° prob. 40 % 2.5 ESE max 6.7 Scirocco 70 % 1026 hPa 8 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° prob. 23 % 4.2 E max 8.2 Levante 68 % 1027 hPa 11 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° prob. 31 % 8.7 E max 8.6 Levante 67 % 1026 hPa 14 nubi sparse +20° perc. +19.8° prob. 43 % 12.1 ESE max 11.6 Scirocco 67 % 1025 hPa 17 nubi sparse +19.2° perc. +19° prob. 47 % 9.6 ESE max 10.2 Scirocco 69 % 1026 hPa 20 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° prob. 5 % 6.8 ENE max 8.9 Grecale 70 % 1026 hPa 23 cielo coperto +19.2° perc. +19° prob. 5 % 8.5 ENE max 10.6 Grecale 67 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:52

