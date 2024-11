Meteo Avellino, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Avellino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e un aumento della copertura nuvolosa. I dati raccolti evidenziano temperature che si manterranno attorno ai 15°C, con picchi di 16°C durante le ore centrali della giornata. I venti, prevalentemente provenienti da sud-ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo raffiche significative.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 98%. Le temperature si manterranno intorno ai 13°C, con una percezione leggermente inferiore. La velocità del vento sarà di circa 10 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’89%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la mattina, le previsioni del tempo continueranno a mostrare pioggia leggera, con un incremento della temperatura che arriverà a 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con valori che toccheranno il 100%. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 21 km/h e raffiche fino a 46 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare a 1,25 mm. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 79%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno leggermente, ma si continuerà a registrare pioggia leggera. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una percezione che potrebbe risultare più bassa a causa del vento, che soffierà a 32 km/h con raffiche fino a 67 km/h. La copertura nuvolosa scenderà al 53%, ma le precipitazioni continueranno a manifestarsi, seppur in modo più sporadico.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 13°C. I venti continueranno a mantenere una certa intensità, con velocità di circa 25 km/h. La probabilità di pioggia sarà ridotta, ma non assente, mentre l’umidità si manterrà attorno al 75%.

In conclusione, le previsioni meteo per Avellino nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno fresche. Giovedì e venerdì potrebbero presentarsi condizioni simili, con un graduale miglioramento previsto solo nel fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo nei prossimi giorni.

Prec. Vento (km/h)

