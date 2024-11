Meteo Avola, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Avola di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo sereno e nuvoloso. Durante la notte, si registreranno temperature miti e una leggera ventilazione, mentre la mattina si presenterà con cieli sereni, favorendo un aumento graduale delle temperature. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno progressivamente più coperti. Infine, la sera porterà con sé un cielo nuvoloso, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,7°C, con una leggera diminuzione fino a 14,3°C verso la fine della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 40,3 km/h. La copertura nuvolosa varierà da nubi sparse a cielo sereno, con un’umidità che si manterrà attorno al 68%.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 17,6°C alle 10:00. La ventilazione sarà ancora presente, con velocità che varieranno tra i 21,6 km/h e i 26,3 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 46% entro le 09:00.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà notevolmente. A partire dalle 13:00, il cielo inizierà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che arriverà a 93% alle 16:00. Le temperature scenderanno fino a 14,8°C alle 15:00, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 29,3 km/h.

La sera si presenterà con cieli coperti, mantenendo temperature stabili attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che si attesterà intorno al 56%. Le condizioni di vento si stabilizzeranno, con velocità che varieranno tra i 21,6 km/h e i 24,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avola nei prossimi giorni evidenziano un trend di temperature in lieve calo e una predominanza di cieli nuvolosi. Si prevede che la settimana successiva porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge sporadiche. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni meteo variabili e a un abbassamento delle temperature, mantenendo sempre un occhio attento alle previsioni meteo aggiornate.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Avola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.9° perc. +15.2° Assenti 23.6 NO max 36.9 Maestrale 64 % 1017 hPa 5 cielo sereno +14.7° perc. +13.9° Assenti 21.6 NO max 33.7 Maestrale 63 % 1020 hPa 8 cielo sereno +16.1° perc. +15° Assenti 25.3 NO max 35.6 Maestrale 49 % 1023 hPa 11 nubi sparse +17.8° perc. +16.9° Assenti 15.2 E max 16.3 Levante 48 % 1025 hPa 14 cielo coperto +16.4° perc. +15.7° Assenti 29.3 ENE max 26.2 Grecale 62 % 1026 hPa 17 cielo coperto +15° perc. +14.1° Assenti 25.6 ENE max 28 Grecale 62 % 1030 hPa 20 cielo coperto +15° perc. +14.1° Assenti 22.5 ENE max 24.9 Grecale 57 % 1032 hPa 23 nubi sparse +14.3° perc. +13.2° Assenti 16.9 ENE max 19.4 Grecale 56 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.