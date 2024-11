Meteo Avola, le previsioni per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

MeteoWeb

Lunedì 18 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il tempo si presenterà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,6°C, con una temperatura percepita di 15°C. La velocità del vento sarà di circa 12,3 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 21,2 km/h, creando una leggera brezza vivace. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che salirà fino a 20,1°C alle ore 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente fino alle 11:00, quando si registrerà un incremento della nuvolosità fino al 1%. La velocità del vento varierà tra 4,2 km/h e 1,5 km/h, con direzione prevalentemente da Nord e Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà sereno con temperature che scenderanno leggermente fino a 19,4°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà tra il 3% e il 5%, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 6,4 km/h alle 17:00, con raffiche che potranno arrivare fino a 14,9 km/h. L’umidità aumenterà fino al 74%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 16,9°C alle 21:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 55%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 10,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, con una pressione atmosferica di 1016 hPa.

Martedì 19 Novembre

Nella notte di Martedì 19 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 28%. Le temperature si attesteranno attorno ai 16,6°C, con una temperatura percepita di 16,2°C. La velocità del vento sarà di circa 7,5 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 8,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e diventerà sereno, con temperature che saliranno fino a 21,4°C alle 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà a zero, mentre la velocità del vento varierà tra 4,8 km/h e 13,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 53% e la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà sereno con temperature che scenderanno leggermente fino a 20,1°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 26%, con una velocità del vento che raggiungerà i 19,9 km/h. L’umidità aumenterà fino al 69%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C alle 20:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 1%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 25,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%, con una pressione atmosferica di 1016 hPa.

Mercoledì 20 Novembre

Nella notte di Mercoledì 20 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una temperatura percepita di 18°C. La velocità del vento sarà di circa 26,3 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 50,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 21,6°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente fino alle 11:00, quando si registrerà un incremento della nuvolosità fino all’1%. La velocità del vento varierà tra 26,8 km/h e 33,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà sereno con temperature che scenderanno leggermente fino a 20°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 1%, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 28,4 km/h alle 15:00, con raffiche che potranno arrivare fino a 51,3 km/h. L’umidità aumenterà fino al 69%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 18,4°C alle 20:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 58%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 36,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 78%, con una pressione atmosferica di 1010 hPa.

Giovedì 21 Novembre

Nella notte di Giovedì 21 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’86%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,2°C, con una temperatura percepita di 18,1°C. La velocità del vento sarà di circa 40,3 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 62,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1009 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a 19,5°C alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, mentre la velocità del vento varierà tra 24,8 km/h e 27,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 50% e la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 19,4°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con una velocità del vento che raggiungerà i 27 km/h. L’umidità aumenterà fino al 49%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 18,5°C alle 22:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 79%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 37,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 77%, con una pressione atmosferica di 1010 hPa.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di settimana caratterizzato da temperature miti e cieli sereni, con un incremento della nuvolosità a partire da Martedì. Mercoledì si prevede un clima simile, mentre Giovedì porterà un cambiamento significativo con cieli coperti e venti forti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per quanto riguarda la velocità del vento, che potrebbe influenzare le attività all’aperto.

