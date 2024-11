Meteo Bacoli, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bacoli indicano un Giovedì 14 Novembre caratterizzato da condizioni variabili, con un avvio di giornata piovoso e un progressivo miglioramento nel corso delle ore. La meteo della notte ha già mostrato piogge moderate, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si aggirano attorno ai 13,8°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale passaggio verso cieli meno nuvolosi, sebbene le temperature rimarranno fresche.

Durante la notte, Bacoli ha registrato piogge moderate, con una temperatura di 13,8°C e una velocità del vento di 22,6 km/h proveniente da Nord-Nord Est. Le precipitazioni continueranno a essere presenti fino alle prime ore del mattino, con una diminuzione della loro intensità. Alle 01:00, la pioggia diventerà leggera, mantenendo una temperatura di 14°C e una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà coperto, ma le piogge si attenueranno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14-15°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. A partire dalle 09:00, si osserveranno nubi sparse, con una temperatura che raggiungerà i 14,9°C e una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che toccheranno i 16°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 62%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un ritorno delle piogge, inizialmente leggere, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 13,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno verso le 19:00, con una pioggia leggera che continuerà fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bacoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Giovedì 14 Novembre, si consiglia di prepararsi a una giornata variabile, con piogge iniziali e cieli nuvolosi, seguiti da un graduale miglioramento. La situazione meteo sarà monitorata attentamente per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14° perc. +13.5° 0.51 mm 17.6 NNE max 20.9 Grecale 79 % 1016 hPa 4 cielo coperto +14.4° perc. +13.7° prob. 39 % 14.6 N max 17.2 Tramontana 72 % 1017 hPa 7 nubi sparse +14.4° perc. +13.7° Assenti 11.7 NNE max 12.7 Grecale 71 % 1018 hPa 10 nubi sparse +15.2° perc. +14.5° Assenti 6.1 NNE max 6.4 Grecale 66 % 1018 hPa 13 cielo coperto +16° perc. +15.3° prob. 1 % 4.4 NO max 5.7 Maestrale 62 % 1016 hPa 16 cielo coperto +16° perc. +15.2° prob. 7 % 5.9 O max 6.1 Ponente 62 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +14.4° perc. +13.7° 0.6 mm 12.5 NO max 13.5 Maestrale 70 % 1017 hPa 22 cielo coperto +14° perc. +13.3° prob. 73 % 12.8 NNE max 14.4 Grecale 68 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:44

