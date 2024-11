Meteo Bacoli, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Bacoli si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto e piogge leggere che interesseranno gran parte della giornata, con un aumento dell’intensità delle precipitazioni nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una minima di circa 13,1°C e una massima di 16°C. La ventilazione sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 39,5 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si passerà rapidamente a un cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,4°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 62%. La velocità del vento sarà di circa 22,3 km/h, proveniente da Nord Est.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 14,6°C a 15,8°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. La ventilazione continuerà a essere moderata, con velocità che raggiungeranno i 25,9 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 48% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 12:00. Le temperature scenderanno, raggiungendo un minimo di 13,5°C alle 15:00. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,58 mm. La ventilazione si intensificherà, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 13,1°C. Le piogge diventeranno più intense, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,11 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 79%, e il vento continuerà a soffiare con intensità, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Bacoli nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani si prevede un leggero miglioramento, ma le nubi potrebbero persistere, mentre dopodomani si potrebbe assistere a un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.2° perc. +14.4° Assenti 22.9 NE max 25.9 Grecale 62 % 1018 hPa 4 cielo coperto +14.7° perc. +13.9° Assenti 24.4 NE max 28.9 Grecale 64 % 1017 hPa 7 cielo coperto +14.7° perc. +13.9° prob. 2 % 20.7 NE max 24.4 Grecale 62 % 1017 hPa 10 cielo coperto +15.8° perc. +14.8° prob. 16 % 24.4 ENE max 25.1 Grecale 50 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +15.2° perc. +14.2° 0.39 mm 31.4 ENE max 34 Grecale 54 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +13.2° perc. +12.5° 0.58 mm 24.2 ENE max 31 Grecale 75 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +14° perc. +13.4° 0.22 mm 33.8 NE max 39.5 Grecale 73 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +13.2° perc. +12.6° 0.77 mm 29.1 NE max 34.5 Grecale 77 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:45

