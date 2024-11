Meteo Bacoli, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Venerdì 22 Novembre a Bacoli si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piuttosto instabile, con piogge leggere che accompagneranno le prime ore. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i 15,9°C e i 18,6°C. Il vento si prevede sarà sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 66,5 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo saranno dominate da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,1°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un’umidità che si aggirerà attorno al 77%. La velocità del vento sarà forte, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno superare i 51,8 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi, con un accumulo totale di circa 0,49 mm.

Durante la mattina, le piogge persistenti continueranno fino alle ore centrali, con temperature che si manterranno attorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 93%. Il vento rimarrà forte, con velocità che si attesteranno tra i 39,7 km/h e i 49,1 km/h. Le precipitazioni si ridurranno progressivamente, ma si prevedono accumuli di pioggia fino a 0,84 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con il cielo che passerà da nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 16,7°C. La copertura nuvolosa diminuirà, portando a un’umidità che si attesterà attorno al 56%. Il vento, sebbene ancora presente, si calmerà, con velocità che varieranno tra i 33,9 km/h e i 39,7 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Le temperature continueranno a scendere, arrivando a circa 15,9°C. L’umidità si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 46%. Il vento sarà più moderato, con velocità che si attesteranno tra i 24,4 km/h e i 28,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bacoli indicano un Venerdì 22 Novembre caratterizzato da un inizio instabile, seguito da un miglioramento nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un clima più stabile, con temperature in lieve calo e minori probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole potranno approfittare di un weekend all’insegna di condizioni meteo più favorevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.3° perc. +18.2° 0.11 mm 40.3 OSO max 50.8 Libeccio 78 % 1004 hPa 4 pioggia leggera +18.1° perc. +18.1° 0.54 mm 40.1 OSO max 48.6 Libeccio 81 % 1003 hPa 7 pioggia leggera +18.4° perc. +18.4° 0.23 mm 40.6 OSO max 49.9 Libeccio 80 % 1003 hPa 10 pioggia leggera +18.3° perc. +18.3° 0.56 mm 46.2 OSO max 66.5 Libeccio 80 % 1004 hPa 13 cielo coperto +17.4° perc. +16.8° prob. 28 % 49 ONO max 53.1 Maestrale 63 % 1005 hPa 16 nubi sparse +17.2° perc. +16.4° prob. 6 % 39 ONO max 44.4 Maestrale 57 % 1007 hPa 19 nubi sparse +16.5° perc. +15.6° prob. 1 % 27.1 ONO max 31.7 Maestrale 54 % 1010 hPa 22 poche nuvole +16.3° perc. +15.2° Assenti 28.2 ONO max 35.8 Maestrale 46 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.