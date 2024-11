Meteo Bagheria, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagheria di Mercoledì 6 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con un aumento delle nubi nel pomeriggio, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti saranno leggeri, favorendo un clima gradevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da sud. L’umidità si manterrà attorno al 75%, garantendo un comfort notturno senza eccessivi sbalzi termici.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 21,8°C intorno alle 11:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non supererà il 6%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 2,8 km/h e 5,4 km/h, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà, passando da 22% a 42%, ma senza alcuna previsione di pioggia. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità massima di 10 km/h. Questo scenario favorirà un clima fresco e piacevole, perfetto per una passeggiata o un’uscita nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17°C. Il cielo si presenterà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagheria nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze del territorio, mentre le temperature fresche della sera offriranno un piacevole sollievo dopo le calde ore diurne.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.1° perc. +15.7° Assenti 5.3 S max 5.5 Ostro 74 % 1024 hPa 5 cielo sereno +15.8° perc. +15.4° Assenti 5.9 S max 5.4 Ostro 72 % 1024 hPa 8 cielo sereno +19.4° perc. +18.8° Assenti 3.6 SSE max 4 Scirocco 56 % 1025 hPa 11 cielo sereno +21.8° perc. +21.2° Assenti 5.4 NNE max 6.8 Grecale 47 % 1025 hPa 14 poche nuvole +20.2° perc. +19.9° Assenti 8.8 NNE max 7.5 Grecale 59 % 1025 hPa 17 nubi sparse +18.1° perc. +17.8° Assenti 3.1 SSE max 4.1 Scirocco 72 % 1026 hPa 20 cielo sereno +17.3° perc. +17° Assenti 6.5 S max 6.4 Ostro 76 % 1026 hPa 23 cielo sereno +17° perc. +16.7° Assenti 7.2 S max 6.8 Ostro 77 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:59

