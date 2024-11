Meteo Bagheria, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagheria di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente mite e nuvoloso. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 17,1°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con temperature in aumento e una copertura nuvolosa che si manterrà su livelli moderati. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. La sera si presenterà con temperature in calo, mantenendo comunque condizioni di stabilità atmosferica.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Bagheria avrà nubi sparse con una temperatura di circa 17,1°C e una copertura nuvolosa del 67%. La velocità del vento sarà di 4 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo 16,5°C alle 03:00, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 27%.

La mattina si presenterà con temperature più elevate, che toccheranno i 21,4°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa si manterrà su valori compresi tra il 20% e il 25%, garantendo un clima gradevole. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,9 km/h e i 7,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 52%, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della nuvolosità, con temperature che scenderanno a 18,2°C alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 75%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una brezza piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 49%, con venti leggeri provenienti da Sud-Est. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 79%.

In conclusione, le previsioni meteo per Bagheria di Sabato 2 Novembre suggeriscono una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità atmosferica con temperature simili, rendendo ideale il clima per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero subire variazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.7° perc. +16.4° Assenti 4.1 SO max 3.3 Libeccio 76 % 1023 hPa 5 nubi sparse +16.1° perc. +15.8° Assenti 4 SSO max 3.5 Libeccio 75 % 1023 hPa 8 poche nuvole +19.4° perc. +19.1° Assenti 3.2 E max 4.4 Levante 65 % 1023 hPa 11 poche nuvole +21.3° perc. +20.8° Assenti 6.2 NE max 5.5 Grecale 53 % 1022 hPa 14 nubi sparse +20.7° perc. +20.3° Assenti 8 NE max 7.2 Grecale 57 % 1021 hPa 17 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 5 ENE max 5.8 Grecale 77 % 1022 hPa 20 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° Assenti 3.9 SE max 4.9 Scirocco 79 % 1023 hPa 23 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 4.1 SSE max 5.3 Scirocco 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 17:02

