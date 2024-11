Meteo Bagno a Ripoli, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Bagno a Ripoli indicano una giornata caratterizzata da un’alternanza di nubi sparse e cieli coperti. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 19,7°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli relativamente alti, oscillando attorno al 75%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà del 65%, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che salirà fino a 13,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 100% intorno alle 07:00. Tuttavia, nel corso della mattinata, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con un ritorno a condizioni di nubi sparse e temperature che toccheranno i 19,5°C entro il pranzo.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 36%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord. Non si prevedono precipitazioni significative, con il rischio di pioggia che rimarrà assente durante tutto il giorno.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una leggera brezza che accompagnerà la notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bagno a Ripoli indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa variabile. Non si prevedono cambiamenti significativi nel breve termine, con una stabilità meteorologica che caratterizzerà il clima della zona.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Bagno a Ripoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +11.5° perc. +10.6° Assenti 4.9 ENE max 4.2 Grecale 72 % 1026 hPa 5 nubi sparse +11° perc. +10° Assenti 5.2 ENE max 4.6 Grecale 69 % 1026 hPa 8 cielo coperto +13.7° perc. +12.6° Assenti 4 NE max 6 Grecale 55 % 1028 hPa 11 nubi sparse +18.8° perc. +17.7° Assenti 3.6 N max 5.2 Tramontana 38 % 1027 hPa 14 cielo coperto +19.5° perc. +18.5° Assenti 4.1 NNO max 5.9 Maestrale 39 % 1026 hPa 17 nubi sparse +14.5° perc. +13.7° Assenti 6 NE max 6.6 Grecale 63 % 1027 hPa 20 nubi sparse +12.4° perc. +11.6° Assenti 6.1 NE max 8.1 Grecale 74 % 1029 hPa 23 nubi sparse +11.4° perc. +10.5° Assenti 5.9 ENE max 7.3 Grecale 75 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.