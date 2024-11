Meteo Bagno a Ripoli, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagno a Ripoli di Sabato 2 Novembre evidenziano un giorno caratterizzato da una transizione climatica. Nella notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. Con il passare delle ore, la mattina si presenterà con un cielo coperto e temperature in aumento, che raggiungeranno i 17°C entro le 9:00. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con poche nuvole e temperature che toccheranno i 21°C. La sera porterà nuovamente un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 14°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente sereno con una temperatura di 14°C e una leggera brezza da est. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 13°C. L’umidità si manterrà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica resterà stabile intorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 19°C entro le 10:00 e i 20°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 1,1 km/h e i 3,3 km/h, con direzione prevalentemente da est. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 54%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che passerà a poche nuvole. Le temperature toccheranno il picco di 21°C alle 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 19°C nel tardo pomeriggio. L’intensità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 4,4 km/h. L’umidità si manterrà tra il 45% e il 59%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno a 14°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 74%. Il vento si intensificherà leggermente, con velocità che potranno arrivare fino a 5,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagno a Ripoli indicano una giornata variabile, con un inizio nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio più soleggiato. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Bagno a Ripoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.5° perc. +12.8° Assenti 3.2 E max 3 Levante 74 % 1024 hPa 5 cielo sereno +12.8° perc. +12.1° Assenti 3.3 E max 2.9 Levante 78 % 1023 hPa 8 cielo coperto +15.6° perc. +15° Assenti 1.1 E max 1.9 Levante 67 % 1024 hPa 11 nubi sparse +20.3° perc. +19.7° Assenti 3.3 ONO max 2.1 Maestrale 49 % 1023 hPa 14 poche nuvole +20.8° perc. +20.1° Assenti 3.8 O max 2.6 Ponente 46 % 1022 hPa 17 nubi sparse +16.5° perc. +15.9° Assenti 1.3 ENE max 1.4 Grecale 63 % 1023 hPa 20 nubi sparse +15° perc. +14.4° Assenti 4.5 ENE max 4.1 Grecale 71 % 1024 hPa 23 cielo coperto +13.8° perc. +13.2° Assenti 5.9 NE max 6.2 Grecale 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:00

