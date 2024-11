Meteo Barcellona Pozzo di Gotto, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle ore successive, con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 14,9 km/h.

Nella mattina, il meteo non subirà sostanziali variazioni. Le piogge continueranno a cadere, mantenendo un’intensità leggera. Le temperature si attesteranno tra i 16°C e i 17°C, con una percezione termica simile. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’85%, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida. Anche la velocità del vento si manterrà costante, con valori che si aggireranno intorno ai 13 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con temperature che non varieranno significativamente rispetto alla mattina. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 84%. La velocità del vento potrebbe subire lievi oscillazioni, ma rimarrà comunque nella fascia moderata.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non mostreranno segni di miglioramento. Le piogge persistenti continueranno a caratterizzare il panorama, mentre le temperature si manterranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 42%. Anche in questo frangente, il vento continuerà a soffiare da sud, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto di Domenica 10 Novembre evidenziano una giornata di maltempo con piogge diffuse e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un possibile miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +17.1° perc. +16.9° 0.28 mm 10.1 S max 13.5 Ostro 78 % 1020 hPa 5 pioggia moderata +15.9° perc. +15.8° 1.6 mm 10.9 SSE max 14.3 Scirocco 88 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +16.6° perc. +16.5° 0.33 mm 13.2 SSE max 17.1 Scirocco 84 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +16.8° perc. +16.7° 0.7 mm 13.9 SSE max 17.6 Scirocco 85 % 1018 hPa 14 pioggia leggera +16.8° perc. +16.7° 0.4 mm 13.9 SE max 18 Scirocco 84 % 1017 hPa 17 pioggia leggera +16.3° perc. +16.1° 0.26 mm 12.3 SSE max 17 Scirocco 84 % 1018 hPa 20 pioggia leggera +16.2° perc. +16.1° 0.15 mm 13.8 SSE max 17.8 Scirocco 84 % 1018 hPa 23 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° prob. 42 % 14.5 SSE max 18 Scirocco 84 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:48

