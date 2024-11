Meteo Barcellona Pozzo di Gotto, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Barcellona Pozzo di Gotto per Lunedì 25 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,2°C. La mattina porterà poche nuvole, mentre nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera si concluderà con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente.

Nel dettaglio, durante la notte (dalle 00:00 alle 05:00), il cielo rimarrà sereno con una temperatura che si manterrà intorno ai 13°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 2,5 km/h e i 3,2 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si attesterà attorno al 61%.

La mattina (dalle 06:00 alle 12:00) inizierà con un cielo sereno e temperature che saliranno fino a raggiungere i 16,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con una percentuale che non supererà il 19%. Anche in questa fascia oraria, il vento continuerà a essere leggero, con velocità comprese tra i 2,2 km/h e i 5,9 km/h.

Nel pomeriggio (dalle 13:00 alle 17:00), si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno una copertura del 40%. Le temperature si manterranno attorno ai 15,8°C. Il vento si farà leggermente più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 7,3 km/h.

La sera (dalle 18:00 alle 23:00) si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 14,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, garantendo una serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barcellona Pozzo di Gotto nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e poche possibilità di pioggia. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza eventi meteorologici significativi. Gli amanti del clima mite troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle belle giornate all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.1° perc. +12.2° Assenti 2.9 OSO max 3.9 Libeccio 65 % 1031 hPa 5 cielo sereno +13° perc. +12.2° Assenti 2.6 O max 4.4 Ponente 68 % 1030 hPa 8 poche nuvole +15° perc. +14.1° Assenti 2.2 ONO max 5.4 Maestrale 61 % 1030 hPa 11 poche nuvole +16.3° perc. +15.4° Assenti 5.6 NNE max 6 Grecale 55 % 1028 hPa 14 nubi sparse +16.1° perc. +15.2° Assenti 4.2 NE max 7.3 Grecale 56 % 1027 hPa 17 poche nuvole +14.9° perc. +14.1° Assenti 5.2 SE max 7.2 Scirocco 64 % 1026 hPa 20 cielo sereno +15.1° perc. +14.3° Assenti 7.9 S max 7.9 Ostro 63 % 1026 hPa 23 cielo sereno +14.8° perc. +14.1° Assenti 10.4 S max 10.2 Ostro 67 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:40

