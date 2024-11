Meteo Barcellona Pozzo di Gotto, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Barcellona Pozzo di Gotto si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che oscilleranno intorno ai 14,4°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 8 km/h da sud.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 17,6°C intorno alle 11:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole. La velocità del vento continuerà a essere moderata, mantenendosi sotto i 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 56%, garantendo una sensazione di freschezza ma senza eccessi.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno la temperatura a un massimo di 17,5°C alle 13:00. La velocità del vento sarà ancora contenuta, con valori che non supereranno i 6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 63%. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così la giornata asciutta.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 14,9°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, rendendo l’atmosfera tranquilla e piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 72%, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Barcellona Pozzo di Gotto indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature miti e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni, ma al momento si prospetta una stabilità climatica che caratterizzerà la settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.2° perc. +13.5° Assenti 7.1 S max 6.8 Ostro 67 % 1025 hPa 5 cielo sereno +14.2° perc. +13.4° Assenti 2.9 SSO max 3.6 Libeccio 66 % 1025 hPa 8 cielo sereno +16.4° perc. +15.6° Assenti 1 NO max 3.5 Maestrale 59 % 1025 hPa 11 cielo sereno +17.6° perc. +16.9° Assenti 4.7 N max 4.8 Tramontana 56 % 1024 hPa 14 nubi sparse +17.3° perc. +16.6° Assenti 4.9 N max 5.2 Tramontana 59 % 1023 hPa 17 poche nuvole +15.2° perc. +14.7° Assenti 4.4 NE max 6.9 Grecale 72 % 1024 hPa 20 cielo sereno +14.9° perc. +14.3° Assenti 1.4 SE max 5.9 Scirocco 72 % 1024 hPa 23 cielo sereno +14.8° perc. +14.2° Assenti 3.9 SSO max 4.9 Libeccio 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:40

