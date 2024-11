Meteo Barcellona Pozzo di Gotto, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto di Mercoledì 20 Novembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere nel pomeriggio e in serata. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un clima più umido e ventoso.

Durante la notte, le condizioni saranno per lo più serene, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 17,1°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 18,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 21,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 21%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest, con intensità che potrà raggiungere i 15,7 km/h. L’umidità scenderà leggermente, portandosi al 53%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo. A partire dalle 13:00, si registreranno le prime piogge leggere, con temperature che scenderanno a 20,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 12%, e le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia leggera che raggiungeranno i 0,38 mm entro le 16:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 29 km/h, con raffiche che potranno toccare i 39,3 km/h.

La sera si presenterà con un cielo coperto e piogge più consistenti. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,7°C alle 23:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le precipitazioni continueranno, con valori che si accumuleranno fino a 0,16 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, e il vento sarà fresco, con velocità che potranno arrivare fino a 31,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barcellona Pozzo di Gotto nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Tuttavia, è consigliabile prepararsi a condizioni di pioggia e vento per Mercoledì, mentre si attenderanno schiarite nei giorni successivi. La situazione meteo richiederà attenzione, specialmente per chi ha programmi all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.1° perc. +16.6° prob. 35 % 15 OSO max 22.6 Libeccio 70 % 1015 hPa 5 cielo sereno +17.1° perc. +16.5° prob. 27 % 9.3 OSO max 13 Libeccio 63 % 1013 hPa 8 cielo sereno +19.4° perc. +18.7° Assenti 6.2 OSO max 11.1 Libeccio 52 % 1013 hPa 11 poche nuvole +21.6° perc. +21.1° Assenti 14.6 ONO max 31.6 Maestrale 51 % 1011 hPa 14 cielo sereno +21.4° perc. +21.2° prob. 25 % 19 O max 35.5 Ponente 62 % 1009 hPa 17 pioggia leggera +18.8° perc. +18.7° 0.1 mm 30.1 O max 43.8 Ponente 75 % 1009 hPa 20 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° prob. 47 % 27.2 O max 33.5 Ponente 75 % 1009 hPa 23 pioggia leggera +17.7° perc. +17.4° 0.16 mm 31.9 O max 42 Ponente 74 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:42

