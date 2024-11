Meteo Bari, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bari di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di nubi e pioggia leggera nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio e in serata. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera più fresca, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 19%, mentre la velocità del vento raggiungerà i 14,3 km/h da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, e non si prevederanno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente fino a raggiungere il 55%. I venti si manterranno moderati, con una velocità di circa 12,6 km/h. Anche l’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 60% e il 68%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che arriverà fino all’88%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,9°C, mentre la probabilità di pioggia aumenterà, con possibilità di pioggia leggera nel tardo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà sui 15 km/h, contribuendo a un clima fresco e umido.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno significativamente. Si prevederanno piogge leggere, con accumuli che varieranno da 0,2 mm a 0,7 mm. Le temperature scenderanno fino a 15,5°C, e la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 35%. I venti continueranno a soffiare da Nord, con intensità che raggiungerà i 20 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bari nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della probabilità di pioggia. Si consiglia di prepararsi a condizioni meteorologiche instabili, soprattutto nel pomeriggio e in serata. Domani e dopodomani potrebbero continuare a verificarsi fenomeni di pioggia leggera, rendendo opportuno un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° Assenti 14 NO max 18.7 Maestrale 84 % 1021 hPa 5 nubi sparse +14.9° perc. +14.6° Assenti 13.1 ONO max 16.4 Maestrale 84 % 1020 hPa 8 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° prob. 12 % 15.1 ONO max 16.7 Maestrale 72 % 1020 hPa 11 nubi sparse +17.8° perc. +17.2° prob. 18 % 12.5 NO max 14 Maestrale 61 % 1020 hPa 14 cielo coperto +17.9° perc. +17.4° prob. 22 % 13.9 NNO max 14.1 Maestrale 60 % 1019 hPa 17 nubi sparse +17.1° perc. +16.6° prob. 33 % 15.1 NNO max 17.9 Maestrale 68 % 1019 hPa 20 pioggia leggera +16.1° perc. +15.7° 0.52 mm 13.1 N max 18.7 Tramontana 74 % 1020 hPa 23 pioggia leggera +15.5° perc. +15.1° 0.7 mm 12.7 NNO max 18.4 Maestrale 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:35

