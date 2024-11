Meteo Bari, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Bari indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche variazione nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 19,9°C nel pomeriggio. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera fresca e piacevole, mentre l’umidità si manterrà a livelli accettabili.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con solo il 12% di nuvole, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 15,7 km/h. L’umidità sarà attorno al 72%, garantendo un clima notturno confortevole.

Durante la mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,2°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, e il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno arrivare fino a 23 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, portandosi attorno al 66%.

Nel pomeriggio, il clima sarà ancora più mite, con temperature che toccheranno i 19,9°C alle 12:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 3%. Le condizioni di vento si manterranno stabili, con velocità che varieranno tra 18 km/h e 20 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 65%, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

La sera porterà un leggero cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno a 17,8°C entro le 23:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 68%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una velocità moderata. L’umidità rimarrà stabile attorno al 73%, garantendo una serata fresca ma non eccessivamente fredda.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bari nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di cieli sereni. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità nei giorni successivi, che potrebbe portare a condizioni più variabili. Gli amanti del sole potranno approfittare di questa giornata per godere delle ultime belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.9° perc. +16.6° Assenti 15.5 ONO max 23.2 Maestrale 75 % 1023 hPa 4 cielo sereno +16.4° perc. +16.1° Assenti 15.2 ONO max 22 Maestrale 77 % 1022 hPa 7 cielo sereno +17° perc. +16.7° Assenti 15.7 ONO max 21.3 Maestrale 74 % 1024 hPa 10 cielo sereno +19.2° perc. +18.8° Assenti 14.8 NO max 19.6 Maestrale 66 % 1024 hPa 13 cielo sereno +19.8° perc. +19.5° Assenti 18.1 N max 21.4 Tramontana 65 % 1023 hPa 16 cielo sereno +18.5° perc. +18.3° Assenti 19.5 N max 23.1 Tramontana 74 % 1023 hPa 19 poche nuvole +18.1° perc. +17.9° Assenti 19.6 NNO max 22.9 Maestrale 75 % 1024 hPa 22 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° Assenti 17.6 NNO max 20 Maestrale 73 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.