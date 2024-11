Meteo Bari, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bari di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C durante il giorno. I venti, provenienti principalmente da Sud Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo anche raffiche sostenute. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’umidità che si attesterà intorno al 56%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il vento potrebbe rendere la percezione termica più fresca.

Durante la notte, le condizioni iniziali vedranno un cielo con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 16°C. La velocità del vento sarà di circa 17,7 km/h, con direzione Sud Ovest. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno, mantenendo temperature simili fino all’alba.

Nella mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 92% entro le 07:00. Le temperature saliranno fino a 19°C intorno alle 09:00, con venti che si intensificheranno, raggiungendo i 27,8 km/h. La sensazione di freschezza sarà accentuata dalla velocità del vento, che si manterrà attorno ai 29 km/h.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con venti forti che potranno superare i 36 km/h. Nonostante la presenza di nuvole, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà relativamente bassa, attorno al 52%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 18°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 82 km/h, creando una sensazione di burrasca forte. L’umidità si manterrà attorno al 49%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bari nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità e venti sostenuti, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente in caso di venti forti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.9° perc. +15.3° Assenti 19.3 SSO max 39.9 Libeccio 66 % 1009 hPa 5 nubi sparse +16.4° perc. +15.8° Assenti 21.2 SSO max 42.8 Libeccio 65 % 1007 hPa 8 cielo coperto +18° perc. +17.4° Assenti 25.3 SO max 48 Libeccio 60 % 1006 hPa 11 cielo coperto +19.8° perc. +19.3° Assenti 29.1 SO max 53 Libeccio 57 % 1004 hPa 14 cielo coperto +20.2° perc. +19.6° Assenti 28.1 SO max 50.4 Libeccio 52 % 1002 hPa 17 cielo coperto +19° perc. +18.5° prob. 1 % 36.2 SO max 61 Libeccio 56 % 1000 hPa 20 cielo coperto +18.8° perc. +18.1° Assenti 42.3 OSO max 76.4 Libeccio 52 % 999 hPa 23 cielo coperto +17.7° perc. +17° prob. 3 % 36.3 O max 65.6 Ponente 56 % 1000 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:28

