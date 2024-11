Meteo Barletta, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Barletta indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con la presenza di nubi sparse. Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con poche nuvole e temperature che raggiungeranno il picco. La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con un cielo che si schiarirà progressivamente.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Barletta registrerà un cielo coperto con temperature attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%. La velocità del vento si manterrà intorno ai 6-7 km/h, proveniente da Ovest, con un’umidità che si attesterà attorno all’81%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 14°C.

Durante la mattina, il cielo si presenterà ancora nuvoloso, ma con un miglioramento parziale. Le temperature varieranno tra i 13°C e i 17°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando dal 97% al 37%. L’umidità rimarrà elevata, ma le condizioni di vento saranno più favorevoli, con velocità che si attesteranno attorno ai 6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento, con poche nuvole e temperature che toccheranno i 17°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole. La copertura nuvolosa scenderà ulteriormente, raggiungendo il 16%. L’umidità si manterrà attorno al 67%, contribuendo a un clima fresco ma piacevole.

La sera porterà un ulteriore schiarimento, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 12%, e il vento si calmerà ulteriormente, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Barletta indicano una giornata variabile, con un inizio nuvoloso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del clima temperato troveranno sicuramente soddisfazione nelle condizioni meteo che seguiranno.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Barletta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.7° perc. +14.4° Assenti 4.1 O max 4.4 Ponente 83 % 1026 hPa 4 cielo coperto +14.1° perc. +13.8° Assenti 6.8 OSO max 6.6 Libeccio 85 % 1026 hPa 7 nubi sparse +14.8° perc. +14.5° Assenti 6.2 O max 6.3 Ponente 82 % 1027 hPa 10 nubi sparse +17.3° perc. +16.9° Assenti 5.3 N max 5.3 Tramontana 69 % 1028 hPa 13 poche nuvole +17.8° perc. +17.4° Assenti 10.4 NE max 8.3 Grecale 67 % 1027 hPa 16 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° Assenti 9.4 ENE max 12 Grecale 77 % 1027 hPa 19 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 4.5 ENE max 5.7 Grecale 77 % 1028 hPa 22 poche nuvole +15.6° perc. +15.3° Assenti 1.5 O max 3.5 Ponente 79 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.