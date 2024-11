Meteo Barletta, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Barletta indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le condizioni meteo presenteranno un cielo inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. Con il passare delle ore, si assisterà a una lieve diminuzione della temperatura, che scenderà fino a 14,4°C all’alba. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che varieranno dal 90% fino al 76%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere nuvoloso, con temperature che si aggireranno tra i 14,4°C e i 17,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 68% e il 82%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle della mattina, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Non si prevedono precipitazioni, e l’intensità della pioggia sarà assente.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,8°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno al 81%. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Barletta nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo rimarranno simili anche nei giorni successivi, con una leggera possibilità di schiarite nel fine settimana. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aperto, pur tenendo presente la necessità di un abbigliamento adeguato per le temperature serali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Barletta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.1° perc. +14.7° Assenti 1.3 SSO max 3.3 Libeccio 79 % 1027 hPa 5 nubi sparse +14.4° perc. +14° Assenti 3.3 SO max 3.9 Libeccio 81 % 1028 hPa 8 nubi sparse +16.1° perc. +15.8° Assenti 2.3 O max 3.5 Ponente 75 % 1028 hPa 11 nubi sparse +17.6° perc. +17.2° Assenti 7.5 NE max 6.4 Grecale 69 % 1028 hPa 14 cielo coperto +17.6° perc. +17.2° Assenti 10.6 NE max 9.4 Grecale 69 % 1027 hPa 17 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° Assenti 8.2 ENE max 9.6 Grecale 72 % 1027 hPa 20 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° Assenti 2.1 N max 4 Tramontana 73 % 1028 hPa 23 cielo coperto +14.8° perc. +14.5° Assenti 7.8 O max 8.3 Ponente 81 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.