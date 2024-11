Meteo Battipaglia, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Battipaglia di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. I dati meteorologici suggeriscono che la giornata si presenterà favorevole per attività all’aperto, grazie a una bassa copertura nuvolosa e a una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,1°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 75%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1021 hPa. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 11 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni continueranno a rimanere favorevoli. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 20,8°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con cieli sereni e un’umidità che scenderà fino al 39%. Anche la velocità del vento sarà contenuta, con valori che varieranno tra i 3 km/h e i 10,6 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi intorno ai 17,6°C alle 15:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di previsioni del tempo continueranno a essere ottimali per attività all’aperto. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno sui 12,2°C alle 21:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si stabilizzerà intorno al 71%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Battipaglia di Domenica 10 Novembre si presenteranno decisamente favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima mite e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Battipaglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.9° perc. +11.1° Assenti 9.2 ENE max 10.6 Grecale 77 % 1021 hPa 4 cielo sereno +11.4° perc. +10.7° Assenti 10.2 ENE max 13.6 Grecale 82 % 1020 hPa 7 cielo sereno +13.4° perc. +12.8° Assenti 9.5 ENE max 16.1 Grecale 74 % 1020 hPa 10 cielo sereno +19.6° perc. +18.8° Assenti 6.5 ENE max 7.7 Grecale 44 % 1019 hPa 13 cielo sereno +20.4° perc. +19.5° Assenti 3.7 OSO max 7.1 Libeccio 41 % 1017 hPa 16 cielo sereno +14.8° perc. +14° Assenti 3.1 NNE max 4.8 Grecale 64 % 1018 hPa 19 cielo sereno +12.8° perc. +11.9° Assenti 8.6 ENE max 9.9 Grecale 69 % 1019 hPa 22 cielo sereno +12° perc. +11.1° Assenti 10.2 ENE max 13.2 Grecale 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:44

