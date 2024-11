Meteo Battipaglia, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Battipaglia per Lunedì 25 Novembre si presenteranno prevalentemente stabili, con una leggera variabilità nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni, che si trasformeranno in nubi sparse nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 15,8°C e minime attorno ai 6,9°C. La ventilazione sarà debole, con brezze leggere che accompagneranno le ore del giorno.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno tranquille, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 7,3°C. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1033hPa. La brezza leggera proveniente da Est-Nord Est garantirà un clima fresco ma piacevole.

Nella mattina, i cieli si presenteranno sereni, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 15,8°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 50%, e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile. La ventilazione sarà debole, con velocità di circa 5,9 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a un abbassamento delle temperature, che si porteranno attorno ai 13°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 68%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo il clima fresco ma non sgradevole.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11°C. L’umidità si attesterà attorno al 75%, e la pressione atmosferica si manterrà sui 1027hPa. Le brezze leggere da Est contribuiranno a mantenere un clima fresco, ma senza precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni meteo per Battipaglia indicano un Lunedì 25 Novembre caratterizzato da un clima fresco e variabile, con cieli sereni al mattino e nubi sparse nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti del clima fresco troveranno sicuramente soddisfazione in queste giornate autunnali.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +7.2° perc. +6.2° Assenti 6.3 ENE max 6.4 Grecale 64 % 1032 hPa 4 poche nuvole +6.9° perc. +5.7° Assenti 6.7 ENE max 6.6 Grecale 63 % 1031 hPa 7 cielo sereno +8.4° perc. +7.4° Assenti 7.2 ENE max 8.6 Grecale 57 % 1031 hPa 10 cielo sereno +15.4° perc. +14.3° Assenti 3.1 SSO max 4.1 Libeccio 48 % 1029 hPa 13 nubi sparse +15.3° perc. +14.4° Assenti 6.9 OSO max 6.9 Libeccio 56 % 1027 hPa 16 nubi sparse +11.4° perc. +10.5° Assenti 1.9 E max 3.1 Levante 72 % 1027 hPa 19 nubi sparse +11° perc. +10.2° Assenti 4.8 E max 5.4 Levante 75 % 1027 hPa 22 nubi sparse +11.8° perc. +10.9° Assenti 3.2 E max 4.8 Levante 74 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:34

