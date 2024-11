Meteo Battipaglia, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 13 Novembre, Battipaglia si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge persistenti e temperature relativamente miti. Le previsioni meteo indicano un clima umido, con una copertura nuvolosa totale che accompagnerà gli abitanti per tutta la giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 12°C, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La velocità del vento varierà, ma si attesterà principalmente intorno ai 10-15 km/h, proveniente da Nord Est.

Durante la notte, le condizioni di pioggia leggera continueranno a persistere, con temperature che si aggireranno intorno ai 11°C. L’umidità sarà alta, superando l’80%, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1020 hPa. La pioggia sarà leggera, con accumuli che non supereranno i 0.5 mm.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo non mostreranno significativi miglioramenti. La pioggia leggera continuerà a cadere, accompagnata da un cielo completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12°C, con una percezione leggermente più bassa a causa dell’umidità. Anche in questa fase, la velocità del vento rimarrà moderata, contribuendo a un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si manterranno tra i 12°C e i 12.6°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’83%, e le precipitazioni si presenteranno con intensità moderata. La situazione meteo si manterrà stabile, senza segnali di miglioramento.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano un ulteriore aumento delle precipitazioni, che diventeranno moderate. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi intorno ai 12°C. L’umidità continuerà a essere elevata, e le raffiche di vento potrebbero aumentare, rendendo l’atmosfera ancora più fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Battipaglia non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le piogge continueranno a influenzare il clima locale, con temperature che rimarranno stabili ma fresche. Gli abitanti dovranno prepararsi a un clima umido e piovoso anche nei giorni successivi, con possibili schiarite solo nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Battipaglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +11° perc. +10.3° 0.43 mm 14.5 NE max 25.5 Grecale 81 % 1020 hPa 4 pioggia leggera +11° perc. +10.3° 0.3 mm 16.3 NE max 27.2 Grecale 83 % 1019 hPa 7 cielo coperto +11.4° perc. +10.7° prob. 44 % 15.6 NE max 25.2 Grecale 81 % 1021 hPa 10 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° prob. 37 % 14.1 NE max 22.9 Grecale 78 % 1021 hPa 13 pioggia leggera +12.3° perc. +11.7° 0.16 mm 11.6 ENE max 19.5 Grecale 83 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +12° perc. +11.6° 0.31 mm 11.1 NE max 17.6 Grecale 87 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +12.3° perc. +11.9° 0.53 mm 8.2 NE max 11.6 Grecale 88 % 1019 hPa 22 pioggia moderata +12.3° perc. +12° 1.13 mm 9 NNE max 13.5 Grecale 91 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.