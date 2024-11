Meteo Battipaglia, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Battipaglia di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori miti, mentre il vento si presenterà sostenuto, contribuendo a un aumento della sensazione di freddo. Analizzando i dati, si evidenziano piogge diffuse, specialmente nelle ore centrali della giornata, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante le fasi più intense delle precipitazioni.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che supereranno il 90%. La velocità del vento varierà tra i 11,2 km/h e i 15,9 km/h, proveniente principalmente da Sud Ovest. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,32 mm.

Durante la mattina, le previsioni del tempo segnaleranno un incremento dell’intensità delle piogge, passando a pioggia moderata. Le temperature saliranno fino a 17,7°C alle ore 11:00, mentre il vento si farà più forte, raggiungendo punte di 25,3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con accumuli di pioggia che potranno arrivare a 1,2 mm.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a essere instabile, con pioggia leggera e moderata alternata. Le temperature si manterranno attorno ai 16,8°C e il vento continuerà a soffiare con intensità, con raffiche che potranno superare i 51 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con accumuli che si aggireranno tra 0,84 mm e 1,19 mm.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,6°C. Le condizioni meteo si stabilizzeranno con cielo coperto e pioggia leggera. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, inizierà a diminuire, ma le raffiche potrebbero ancora raggiungere i 64 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Battipaglia indicano una giornata di Mercoledì 20 Novembre caratterizzata da piogge diffuse e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, rendendo il clima più stabile e favorevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Battipaglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.1° perc. +15° 0.35 mm 11.9 SO max 24.4 Libeccio 88 % 1012 hPa 4 pioggia leggera +15.1° perc. +15° 0.22 mm 15.3 OSO max 30.3 Libeccio 86 % 1010 hPa 7 pioggia moderata +15.9° perc. +15.8° 1.04 mm 20.4 SO max 39.7 Libeccio 88 % 1009 hPa 10 pioggia moderata +17.5° perc. +17.4° 1.14 mm 23.2 SO max 41.1 Libeccio 83 % 1008 hPa 13 pioggia leggera +17.8° perc. +17.8° 0.93 mm 27.8 OSO max 46 Libeccio 81 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +16.9° perc. +16.8° 0.93 mm 29 OSO max 57.4 Libeccio 84 % 1004 hPa 19 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° prob. 16 % 29.4 O max 57.3 Ponente 78 % 1004 hPa 22 pioggia leggera +15.6° perc. +15.4° 0.58 mm 33.6 O max 64.9 Ponente 80 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:37

