Meteo Belluno, le previsioni per domani domenica 3 novembre

Le previsioni meteo per Belluno di Domenica 3 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con poche nuvole che accompagneranno gli abitanti durante tutto il giorno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 10,6°C e i 17,3°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’81%. I venti saranno leggeri, prevalentemente da nord, con velocità che non supereranno i 7,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura di circa 11,8°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’81%, mentre il vento soffierà da nord a una velocità di circa 5,7 km/h. Non ci saranno precipitazioni, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1027 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con punte di 7 km/h. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 66%.

Il pomeriggio continuerà a mantenere condizioni di poche nuvole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,5°C. L’intensità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 86%, ma non ci saranno segnali di pioggia.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 11,9°C. Le nuvole rimarranno sparse, e il vento continuerà a soffiare da nord con una velocità di circa 6 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’88%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belluno indicano una giornata di Domenica 3 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature piacevoli e assenza di pioggia. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere leggermente, ma senza particolari variazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +11.3° perc. +10.6° Assenti 6.7 N max 6 Tramontana 81 % 1027 hPa 5 poche nuvole +10.7° perc. +9.9° Assenti 6.8 N max 6 Tramontana 80 % 1027 hPa 8 nubi sparse +14.4° perc. +13.7° Assenti 3 N max 4.8 Tramontana 66 % 1026 hPa 11 poche nuvole +17° perc. +16.5° Assenti 5.7 S max 2.4 Ostro 64 % 1026 hPa 14 poche nuvole +16.5° perc. +16.2° Assenti 5.9 S max 3.5 Ostro 74 % 1025 hPa 17 poche nuvole +12.4° perc. +12.1° Assenti 4.5 N max 4.2 Tramontana 93 % 1026 hPa 20 poche nuvole +11.9° perc. +11.4° Assenti 6.4 N max 5.8 Tramontana 88 % 1027 hPa 23 poche nuvole +11.4° perc. +10.7° Assenti 7.3 NNO max 6.2 Maestrale 79 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:50

