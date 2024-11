Meteo Belluno, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Belluno si prevede una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con valori termici relativamente miti, che si abbasseranno nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e una leggera diminuzione verso sera. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da nord, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 6°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 60%, garantendo una visibilità discreta. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 75% e l’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 12°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 75%, con venti leggeri che soffieranno da sud. L’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 50%. Le condizioni meteo si presenteranno favorevoli per attività all’aperto, sebbene la presenza di nuvole possa limitare l’esposizione al sole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 9°C entro le 15:00. La nuvolosità aumenterà, passando a un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi al 70%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di freddo potrebbe aumentare a causa del vento leggero.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6°C. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, con poche nuvole che permetteranno qualche schiarita. L’umidità rimarrà alta, intorno al 70%, e i venti continueranno a soffiare da nord con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belluno nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Martedì. Si prevede un lieve miglioramento della situazione meteo, con un aumento delle schiarite e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +6° perc. +4.4° Assenti 7.8 N max 7.6 Tramontana 78 % 1023 hPa 5 nubi sparse +5.6° perc. +3.9° Assenti 8.1 N max 8.7 Tramontana 75 % 1024 hPa 8 nubi sparse +8.6° perc. +8.2° Assenti 4.9 N max 6.5 Tramontana 64 % 1024 hPa 11 nubi sparse +12.1° perc. +10.6° Assenti 5.1 S max 3.2 Ostro 48 % 1024 hPa 14 nubi sparse +11.5° perc. +10.2° Assenti 5 S max 3.5 Ostro 56 % 1023 hPa 17 nubi sparse +6.9° perc. +5.8° Assenti 6.3 N max 5.5 Tramontana 75 % 1025 hPa 20 poche nuvole +6.1° perc. +4.4° Assenti 8.1 N max 6.9 Tramontana 72 % 1026 hPa 23 nubi sparse +5.5° perc. +3.6° Assenti 8.7 NNO max 7.1 Maestrale 68 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:39

