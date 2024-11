Meteo Belluno, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Belluno di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime intorno ai 5°C e massime che raggiungeranno i 14°C. La ventilazione sarà moderata, con brezze leggere provenienti principalmente da nord. L’umidità si presenterà su livelli variabili, ma generalmente non eccessivi.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà attorno ai 5°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che varierà dal 21% al 14%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 7,5 km/h e i 9 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente nord. L’umidità si manterrà attorno al 65%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 13°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 6%. La ventilazione rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 8,9 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 42% entro le 11:00.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 9°C alle 15:00. La velocità del vento varierà, mantenendosi comunque su valori contenuti, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 76% nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con poche nuvole e temperature che si attesteranno attorno ai 6°C. La ventilazione rimarrà leggera, con una direzione costante da nord. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belluno indicano una giornata complessivamente favorevole, con temperature fresche ma gradevoli, specialmente al mattino. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e temperature che potrebbero subire lievi oscillazioni. Gli amanti del clima fresco e sereno troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere delle bellezze naturali della zona.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +5.2° perc. +3.4° Assenti 7.5 N max 6.4 Tramontana 65 % 1026 hPa 3 poche nuvole +5° perc. +3.1° Assenti 8.5 N max 7 Tramontana 61 % 1025 hPa 6 poche nuvole +5.2° perc. +3.2° Assenti 8.9 N max 7.4 Tramontana 56 % 1025 hPa 9 cielo sereno +11.5° perc. +9.8° Assenti 2.3 N max 4.1 Tramontana 44 % 1022 hPa 12 cielo sereno +13.3° perc. +12° Assenti 5.4 S max 3.3 Ostro 47 % 1020 hPa 15 nubi sparse +9.3° perc. +9.3° Assenti 1.4 SSO max 1.8 Libeccio 72 % 1020 hPa 18 nubi sparse +6.9° perc. +5.8° Assenti 6.3 N max 5.8 Tramontana 75 % 1020 hPa 21 nubi sparse +6.1° perc. +4.7° Assenti 6.8 N max 5.9 Tramontana 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:35

