Meteo Belluno, le previsioni per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa del 27%, con temperature intorno a +1,9°C. La temperatura percepita scenderà a -0,3°C. Durante la mattina, il cielo presenterà poche nuvole e le temperature saliranno fino a +7,6°C. Nel pomeriggio, si stabilizzeranno attorno ai +6,5°C. Martedì, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 98% e temperature di +7,6°C. Mercoledì, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che toccheranno i +9,6°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, suggerendo la possibilità di piogge leggere.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 27%. La temperatura si attesterà intorno a +1,9°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a -0,3°C. La velocità del vento sarà di 7,4 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 6,1 km/h, creando una brezza leggera. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, e la pressione atmosferica sarà di 1033 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole con una copertura nuvolosa che varierà dal 12% al 16%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +7,6°C entro le 12:00. La temperatura percepita si manterrà simile, oscillando tra +4,5°C e +7,5°C. La velocità del vento sarà moderata, tra 2,5 km/h e 5,5 km/h, sempre da direzione Sud-Sud Est. L’umidità si attesterà tra il 63% e il 68%, con una pressione atmosferica che scenderà a 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +6,5°C e +7,3°C. La temperatura percepita sarà di circa +6,5°C. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 1,7 km/h fino ai 5,7 km/h, con un’intensità di brezza leggera. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 90% nel tardo pomeriggio, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai +2,5°C. La temperatura percepita sarà di circa +0,8°C. La velocità del vento rimarrà costante, attorno ai 6 km/h, sempre da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Martedì 26 Novembre

Nella notte di Martedì 26 Novembre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature si attesteranno intorno ai +3,1°C, con una temperatura percepita di +1,2°C. La velocità del vento sarà di 7 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 6 km/h, creando una brezza leggera. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, e la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo si coprirà gradualmente, passando a cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature saliranno fino a +7,4°C entro le 12:00, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento varierà tra 3,5 km/h e 6,8 km/h, sempre da direzione Nord-Nord Est. L’umidità si attesterà tra il 82% e il 91%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà cielo coperto con temperature che si manterranno attorno ai +7,6°C. La temperatura percepita sarà di circa +6,9°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 4,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 91%, con una pressione atmosferica che si manterrà a 1022 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà cielo coperto con temperature che si aggireranno intorno ai +7,4°C. La temperatura percepita sarà di circa +6,3°C. La velocità del vento rimarrà costante, attorno ai 6,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’90%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Mercoledì 27 Novembre

Nella notte di Mercoledì 27 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +7,4°C, con una temperatura percepita di +6,4°C. La velocità del vento sarà di 6 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 6,6 km/h, creando una brezza leggera. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a +9,6°C entro le 12:00. La temperatura percepita sarà simile. La velocità del vento varierà tra 1,4 km/h e 5,1 km/h. L’umidità si attesterà tra il 83% e il 87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che si manterranno attorno ai +9,5°C. La temperatura percepita sarà di circa +9,5°C. La velocità del vento sarà bassa, attorno ai 1,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 86%, con una pressione atmosferica che si manterrà a 1023 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai +5,9°C. La temperatura percepita sarà di circa +4,6°C. La velocità del vento rimarrà costante, attorno ai 6,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 34%. Le temperature si attesteranno intorno ai +5,3°C, mentre la temperatura percepita sarà di +3,7°C. La velocità del vento sarà di 7,4 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 6,4 km/h, creando una brezza leggera. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, e la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo si coprirà gradualmente, passando a cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature saliranno fino a +6,8°C entro le 09:00. La velocità del vento varierà tra 4,1 km/h e 5,1 km/h. L’umidità si attesterà tra il 82% e il 86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature che si manterranno attorno ai +9,6°C. La temperatura percepita sarà di circa +9,3°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 5,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, con una pressione atmosferica che si manterrà a 1022 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai +5,5°C. La temperatura percepita sarà di circa +3,8°C. La velocità del vento rimarrà costante, attorno ai 7,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno generalmente fresche e una predominanza di cieli nuvolosi, specialmente a partire da Martedì. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, suggerendo la possibilità di piogge leggere, in particolare Mercoledì. Gli appassionati di attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste variabili climatiche per pianificare le loro giornate.

