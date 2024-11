Meteo Benevento, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Benevento di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà gradualmente in condizioni di cielo coperto nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco massimo di circa 15,8°C durante la mattina. La velocità del vento sarà generalmente leggera, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che non supereranno i 17,9 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, raggiungendo il 100% nelle ore serali.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 8,0°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 8%, e l’umidità si manterrà attorno al 79%. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, che toccheranno i 15,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa inizierà a crescere, passando dal 0% al 7%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno a un cielo coperto verso le ore 16:00. Le temperature caleranno gradualmente, raggiungendo un massimo di 15,3°C alle 14:00 e scendendo a 12,4°C alle 16:00. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 90% nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10,9°C. L’umidità raggiungerà il 100%, creando un’atmosfera piuttosto umida. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Benevento nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità e un possibile abbassamento delle temperature nei giorni successivi, con una maggiore probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno quindi approfittare della mattinata di Domenica, prima che le nubi prendano il sopravvento.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Benevento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.4° perc. +8.4° Assenti 3.1 SO max 3.2 Libeccio 78 % 1020 hPa 4 cielo sereno +7.8° perc. +7.8° Assenti 1.8 SO max 2.5 Libeccio 80 % 1020 hPa 7 cielo sereno +9.2° perc. +9.2° Assenti 2.6 SO max 3.3 Libeccio 75 % 1020 hPa 10 cielo sereno +14.6° perc. +13.8° Assenti 9.1 SO max 13.4 Libeccio 61 % 1018 hPa 13 nubi sparse +15.8° perc. +14.8° Assenti 14.2 OSO max 17.9 Libeccio 53 % 1016 hPa 16 cielo coperto +12.4° perc. +11.5° Assenti 8 OSO max 9.5 Libeccio 72 % 1016 hPa 19 cielo coperto +11.1° perc. +10.4° Assenti 6.9 SO max 8.5 Libeccio 84 % 1016 hPa 22 cielo coperto +11.5° perc. +10.8° Assenti 5.9 SO max 7.9 Libeccio 83 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:38

