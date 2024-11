Meteo Benevento, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Domenica 3 Novembre a Benevento si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un clima mite e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un cielo sereno che accompagnerà l’intera giornata. Le temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C nel pomeriggio, offriranno un piacevole tepore, ideale per attività all’aperto.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo sarà caratterizzato da poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 15%, e la velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 59%, garantendo un’atmosfera fresca ma non eccessivamente umida.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che inizieranno a salire rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 17,1°C, che continuerà a crescere fino a raggiungere i 22,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori intorno al 6%, e il vento continuerà a soffiare leggero, rendendo la giornata particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 22,3°C alle 13:00, per poi scendere lentamente nel corso delle ore successive. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calore del sole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non supererà il 57%, mantenendo comunque un clima confortevole.

Con l’arrivo della sera, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere circa 14°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera da Nord Est accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole per eventuali passeggiate.

In conclusione, le previsioni meteo per Benevento indicano una giornata di sole e temperature miti, perfetta per godere di attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, garantendo un inizio di novembre all’insegna del bel tempo. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo weekend un’opportunità ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Benevento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13.5° perc. +12.4° Assenti 6.2 NE max 6.5 Grecale 59 % 1024 hPa 4 poche nuvole +12.7° perc. +11.7° Assenti 5.9 NE max 6.3 Grecale 63 % 1024 hPa 7 cielo sereno +14.9° perc. +14° Assenti 5.5 NE max 6.8 Grecale 60 % 1025 hPa 10 cielo sereno +20.5° perc. +19.7° Assenti 5.5 NE max 6.7 Grecale 42 % 1024 hPa 13 cielo sereno +22.3° perc. +21.5° Assenti 8 NE max 8.1 Grecale 37 % 1023 hPa 16 cielo sereno +17.6° perc. +16.8° Assenti 7.7 NE max 8.5 Grecale 57 % 1023 hPa 19 poche nuvole +14.8° perc. +14.4° Assenti 6.6 NE max 6.6 Grecale 78 % 1025 hPa 22 poche nuvole +13.5° perc. +13.2° Assenti 5.9 NE max 6.3 Grecale 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.