Meteo Benevento, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Benevento di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio promettente e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,8°C e un’umidità elevata, che raggiungerà il 90%. Con il passare delle ore, si assisterà a un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche.

Nella mattina, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,9°C intorno a mezzogiorno. Il cielo sarà inizialmente caratterizzato da poche nuvole, ma già a partire dalle 09:00, si noterà un aumento delle nubi sparse, con una copertura che arriverà al 39%. L’umidità si manterrà attorno al 50%, mentre il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 6,7 km/h.

Nel pomeriggio, il clima subirà un ulteriore cambiamento, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18,6°C alle 15:00, con un’umidità che aumenterà fino al 70%. La velocità del vento potrebbe raggiungere i 9 km/h, mantenendo una brezza leggera. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di freschezza aumenterà con l’abbassamento delle temperature.

La sera porterà con sé un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 13°C entro le 23:00. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 90%. Il vento rimarrà moderato, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. Non si prevedono piogge, ma la sensazione di freddo potrebbe aumentare a causa dell’umidità elevata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Benevento indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature, specialmente durante le ore serali. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata, mentre nel pomeriggio e in serata si dovrà fare i conti con un clima più grigio e fresco.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.6° perc. +11.2° Assenti 5.9 NE max 6.6 Grecale 91 % 1029 hPa 4 poche nuvole +11.1° perc. +10.7° Assenti 5.7 NE max 6.3 Grecale 92 % 1029 hPa 7 poche nuvole +12.9° perc. +12.5° Assenti 5.3 NE max 6.9 Grecale 86 % 1029 hPa 10 nubi sparse +18° perc. +17.5° Assenti 7 NE max 7 Grecale 60 % 1029 hPa 13 cielo coperto +20° perc. +19.4° Assenti 7 NE max 6.7 Grecale 49 % 1027 hPa 16 cielo coperto +16.6° perc. +16° Assenti 9 NE max 12.3 Grecale 65 % 1027 hPa 19 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° Assenti 6.9 NE max 7.7 Grecale 78 % 1028 hPa 22 cielo coperto +13.4° perc. +13.1° Assenti 6.8 NE max 7.2 Grecale 88 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:46

