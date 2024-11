Meteo Benevento, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 11 Novembre, Benevento si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche nuvola sparsa che non influenzerà significativamente il clima. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 16,3°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 18,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, rendendo l’aria leggermente fresca, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le temperature si aggireranno intorno ai 10°C, con una copertura nuvolosa che varierà da sparse a poche nuvole. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1021 hPa, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 15,9°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore benessere. Il vento soffierà da Nord-Est, mantenendo una brezza leggera che contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 16,3°C, con un cielo sereno e poche nuvole che non impediranno di godere di un bel sole. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci saranno condizioni di maltempo. L’umidità rimarrà attorno al 48%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, stabilizzandosi intorno ai 10°C. Il cielo continuerà a mantenersi sereno, con occasionali nuvole sparse. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci si aspetta alcuna precipitazione. La pressione atmosferica rimarrà costante, contribuendo a mantenere condizioni di stabilità.

In conclusione, le previsioni meteo per Benevento indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero leggermente variare, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti del sole e delle temperature gradevoli troveranno in questo inizio di settimana un’ottima occasione per godere di un clima favorevole.

1 nubi sparse +10.5° perc. +9.9° Assenti 6.9 NE max 7.4 Grecale 88 % 1021 hPa 4 poche nuvole +9.7° perc. +9° Assenti 6.8 NE max 7.6 Grecale 89 % 1021 hPa 7 cielo sereno +11.1° perc. +10.4° Assenti 7.3 NE max 10.9 Grecale 82 % 1022 hPa 10 cielo sereno +15.4° perc. +14.4° Assenti 12.2 NE max 15.1 Grecale 55 % 1022 hPa 13 poche nuvole +16.3° perc. +15.2° Assenti 14.9 NE max 15.7 Grecale 48 % 1020 hPa 16 poche nuvole +12.5° perc. +11.4° Assenti 10.4 NNE max 15.3 Grecale 62 % 1021 hPa 19 cielo sereno +10.4° perc. +9.5° Assenti 7.6 NE max 8.1 Grecale 75 % 1022 hPa 22 poche nuvole +9.6° perc. +8.7° Assenti 7.3 NE max 8.9 Grecale 84 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:43

