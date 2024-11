Meteo Benevento, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Benevento di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno tra i 5,7°C e i 15,1°C, con un’umidità che varierà dal 46% al 72%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 0,3 km/h e 6,3 km/h, provenienti principalmente da direzioni orientali e occidentali.

Nel dettaglio, la notte inizierà con condizioni di cielo sereno e temperature intorno ai 6,6°C. Con il passare delle ore, si osserverà un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso. La mattina si presenterà con temperature in aumento, raggiungendo i 9,4°C alle 08:00 e i 15,1°C intorno alle 12:00. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 47%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere nuvoloso, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 11,3°C alle 16:00. Le previsioni del tempo non segnalano precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 64%. I venti rimarranno deboli, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11,5°C. L’umidità continuerà a salire, toccando il 72%. Le condizioni di cielo coperto si manterranno fino a tarda notte, con venti leggeri provenienti da sud-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Benevento indicano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nuvole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Benevento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +6.3° perc. +6.3° Assenti 0.3 NE max 1.8 Grecale 52 % 1033 hPa 4 nubi sparse +5.7° perc. +5.7° Assenti 1.5 E max 2.3 Levante 53 % 1032 hPa 7 cielo sereno +7.1° perc. +7.1° Assenti 2.6 E max 3 Levante 52 % 1031 hPa 10 poche nuvole +13.1° perc. +11.7° Assenti 1.5 S max 3.3 Ostro 47 % 1029 hPa 13 nubi sparse +15.2° perc. +14.1° Assenti 6.3 OSO max 9.1 Libeccio 50 % 1026 hPa 16 nubi sparse +11.3° perc. +10.1° Assenti 4.9 OSO max 5.4 Libeccio 64 % 1026 hPa 19 nubi sparse +11.5° perc. +10.4° Assenti 3.1 OSO max 4.2 Libeccio 65 % 1026 hPa 22 cielo coperto +11.5° perc. +10.6° Assenti 3.7 SO max 4.6 Libeccio 70 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.