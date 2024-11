Meteo Bergamo, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 11 Novembre, Bergamo si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un aumento delle nubi sparse in serata. Le temperature percepite si manterranno su valori moderati, mentre la velocità del vento sarà generalmente leggera, contribuendo a un clima gradevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa minima. La velocità del vento sarà di circa 5,8 km/h proveniente da Nord-Nord Est, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, ci si aspetta un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 13°C intorno alle 11:00. Il cielo rimarrà sereno, favorendo l’irraggiamento solare. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4 e 5 km/h, con direzione Sud-Sud Est. L’umidità diminuirà leggermente, portandosi al 63%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 11°C alle 15:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo si presenterà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà il clima. La velocità del vento rimarrà bassa, con punte di 5,6 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 69%.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a circa 8°C alle 20:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 76% entro la 23:00, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento si manterrà costante, attorno ai 4,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bergamo indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature gradevoli durante il giorno e un aumento della nuvolosità in serata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima autunnale piuttosto piacevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.2° perc. +8.8° Assenti 5.3 NNE max 5 Grecale 79 % 1025 hPa 4 cielo sereno +8.5° perc. +8.5° Assenti 4.2 NNE max 4.1 Grecale 79 % 1024 hPa 7 cielo sereno +8.3° perc. +8.3° Assenti 4.2 NE max 4.1 Grecale 78 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.5° perc. +11.5° Assenti 3.9 SSE max 3.9 Scirocco 65 % 1025 hPa 13 cielo sereno +13.3° perc. +12.2° Assenti 5.4 SSE max 4.8 Scirocco 60 % 1023 hPa 16 cielo sereno +9.5° perc. +9.5° Assenti 1.5 SE max 2.6 Scirocco 75 % 1023 hPa 19 cielo sereno +8.3° perc. +8.3° Assenti 4.5 NNE max 4.5 Grecale 82 % 1024 hPa 22 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° Assenti 4.6 NE max 4.4 Grecale 83 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.