Meteo Biancavilla, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Biancavilla indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento delle temperature rispetto alla notte. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 4%.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con un cielo che diventerà sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 17,8°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 54%.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a caratterizzare la giornata, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. L’intensità del vento sarà leggera, con una velocità che varierà tra i 5 e i 7 km/h. La probabilità di pioggia sarà praticamente assente, confermando la stabilità atmosferica.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11,6°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo un clima piacevole e tranquillo. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza generare condizioni di disagio. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 14 Novembre a Biancavilla si presenteranno favorevoli, con un netto miglioramento rispetto alla notte. I prossimi giorni continueranno a mantenere condizioni di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Si consiglia di approfittare di queste giornate per attività all’aperto, poiché il meteo promette di rimanere clemente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Biancavilla

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.5° perc. +10.8° prob. 10 % 6.5 NO max 8.7 Maestrale 81 % 1018 hPa 5 cielo coperto +11° perc. +10.2° prob. 10 % 6.8 NO max 8.1 Maestrale 80 % 1019 hPa 8 cielo sereno +14.8° perc. +14.1° prob. 9 % 5 NO max 8.2 Maestrale 68 % 1019 hPa 11 cielo sereno +17.8° perc. +17.1° Assenti 6.3 O max 10.2 Ponente 54 % 1017 hPa 14 cielo sereno +18° perc. +17.3° Assenti 6.9 OSO max 10.9 Libeccio 55 % 1016 hPa 17 poche nuvole +13.3° perc. +12.8° Assenti 2.7 SSE max 6.4 Scirocco 80 % 1017 hPa 20 cielo sereno +12° perc. +11.6° prob. 2 % 1.1 SSO max 5.2 Libeccio 90 % 1017 hPa 23 cielo sereno +11.6° perc. +11.1° prob. 4 % 4.7 ONO max 7.7 Maestrale 90 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:48

