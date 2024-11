Meteo Biancavilla, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Biancavilla si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, con massime che raggiungeranno i 19,7°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà minima, con percentuali che non supereranno il 6% durante il giorno. I venti si presenteranno leggeri, provenienti principalmente da Nord-Ovest, con velocità che varieranno tra i 4,5 km/h e i 11,6 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con un cielo sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore più fredde. L’umidità si manterrà attorno al 52%, garantendo un comfort termico accettabile. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1017 hPa, contribuendo a mantenere condizioni di stabilità.

Con l’arrivo della mattina, i valori termici inizieranno a salire, raggiungendo i 12,5°C alle 07:00. Il cielo rimarrà sereno, favorendo l’irraggiamento solare. La temperatura continuerà a crescere, toccando i 19,5°C a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà ulteriormente, scendendo fino al 39% nel pomeriggio, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 19,7°C alle 13:00, con un leggero calo previsto verso le ore successive. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,5 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, garantendo una giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 12°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con un’umidità che aumenterà leggermente fino al 72%. Anche in questo frangente, non si prevedono fenomeni di pioggia, mantenendo così le condizioni di stabilità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biancavilla indicano una giornata di meteo favorevole, con temperature miti e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni termiche, ma senza significative perturbazioni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima ideale per attività all’aperto, mentre l’umidità e la pressione atmosferica contribuiranno a mantenere un comfort generale.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Biancavilla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.2° perc. +9.8° prob. 7 % 4.5 NNO max 5.8 Maestrale 53 % 1017 hPa 5 cielo sereno +10.7° perc. +9.3° prob. 7 % 6.1 NNO max 7.2 Maestrale 57 % 1017 hPa 8 cielo sereno +15.1° perc. +14° Assenti 4.7 NO max 8 Maestrale 54 % 1017 hPa 11 cielo sereno +18.9° perc. +17.9° Assenti 8.8 O max 19.4 Ponente 40 % 1016 hPa 14 cielo sereno +19.2° perc. +18.3° Assenti 9.9 O max 20.8 Ponente 44 % 1015 hPa 17 cielo sereno +13.8° perc. +12.9° prob. 2 % 5.8 NO max 11 Maestrale 65 % 1017 hPa 20 cielo sereno +12.8° perc. +11.9° prob. 10 % 6.6 NO max 9.8 Maestrale 70 % 1017 hPa 23 cielo sereno +12.1° perc. +11.2° prob. 10 % 7.4 NO max 10.8 Maestrale 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:45

