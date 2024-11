Meteo Biancavilla, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Biancavilla si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +8,7°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1027 hPa, mentre l’umidità si aggirerà intorno al 79%.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, portando le temperature a salire fino a raggiungere i +16,4°C intorno alle ore 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con una percentuale di nuvole che non supererà il 3%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 4 e i 5 km/h, mantenendo un clima gradevole. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 53%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno una percentuale massima del 68%. Tuttavia, le temperature rimarranno comunque piacevoli, oscillando tra i +14,9°C e i +16,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e vivibile. L’umidità si stabilizzerà attorno al 64%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +10,2°C. Anche in questo frangente, i venti si manterranno leggeri, contribuendo a un clima tranquillo e piacevole. L’umidità si attesterà intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante.

In conclusione, le previsioni meteo per Biancavilla indicano una giornata di Martedì 26 Novembre all’insegna della stabilità e del bel tempo, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nella copertura nuvolosa, ma senza significativi cambiamenti nelle temperature. Gli amanti del sole e delle temperature gradevoli troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +8.5° perc. +8.5° Assenti 4.5 NNO max 5.8 Maestrale 78 % 1026 hPa 5 cielo sereno +8.3° perc. +7.6° Assenti 5.7 NNO max 6.7 Maestrale 78 % 1026 hPa 8 cielo sereno +12.7° perc. +11.7° Assenti 3.9 ONO max 6.3 Maestrale 63 % 1025 hPa 11 cielo sereno +16.4° perc. +15.5° Assenti 5.4 OSO max 6.4 Libeccio 53 % 1024 hPa 14 nubi sparse +16.5° perc. +15.6° Assenti 4.5 SO max 6.7 Libeccio 54 % 1023 hPa 17 poche nuvole +11.6° perc. +10.8° Assenti 3.6 NNO max 6.2 Maestrale 76 % 1024 hPa 20 cielo sereno +10.4° perc. +9.6° Assenti 4.8 NNO max 5.9 Maestrale 78 % 1024 hPa 23 cielo sereno +9.8° perc. +9.4° Assenti 5.6 NNO max 6.4 Maestrale 69 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:42

