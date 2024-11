Meteo Biancavilla, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Biancavilla di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili, con una leggera variabilità delle nuvole. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 13,2°C. La mattina si presenterà con poche nuvole e un incremento graduale delle temperature, che raggiungeranno i 21,3°C nel tardo mattino. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà per lo più sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,4°C. La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, con temperature in calo fino a 13,1°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, si osserveranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 75%. La temperatura si manterrà intorno ai 13,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest a 5 km/h. Man mano che si passerà all’alba, la situazione meteo migliorerà, e già dalle 06:00 si noteranno poche nuvole, con temperature che saliranno a 12,6°C. La mattinata si presenterà gradevole, con temperature che raggiungeranno i 20,1°C entro le 10:00, accompagnate da una leggera brezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,4°C alle 15:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. Con l’arrivo della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 13,1°C a partire dalle 23:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Biancavilla nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità delle nuvole. Domani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un lieve abbassamento termico. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa situazione favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Biancavilla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.7° perc. +11.7° Assenti 5.7 NNO max 6.7 Maestrale 64 % 1023 hPa 5 poche nuvole +12.2° perc. +11° Assenti 6.7 NNO max 7.3 Maestrale 57 % 1023 hPa 8 poche nuvole +17.4° perc. +16.3° Assenti 2.4 NNO max 5.1 Maestrale 42 % 1023 hPa 11 nubi sparse +20.8° perc. +19.8° Assenti 3 SSO max 5.5 Libeccio 33 % 1021 hPa 14 poche nuvole +20.8° perc. +19.9° Assenti 2.4 SSE max 5.4 Scirocco 36 % 1020 hPa 17 nubi sparse +14.8° perc. +14.1° Assenti 4 NNE max 6.7 Grecale 66 % 1022 hPa 20 nubi sparse +13.8° perc. +12.8° Assenti 4.3 N max 4.8 Tramontana 57 % 1023 hPa 23 nubi sparse +13.1° perc. +11.7° Assenti 5.1 N max 5.7 Tramontana 48 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.